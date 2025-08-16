ماركو بتزيكي ينطلق أولا في سباق النمسا للدراجات النارية

سجل ماركو بتزيكي، سائق فريق أبريليا، انعطافة مذهلة ليحرز مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى هذا الموسم في جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم السبت، بينما انتهى سعي متصدر البطولة مارك ماركيز لحجز مكان في الصف الأول بانزلاق دراجته إلى منطقة الحصى بعد حادث تصادم مكلف.

أخبار ذات علاقة وفاة متسابق الدراجات النارية هاروكي نوغوتشي بعد حادث في إندونيسيا

تعين على بتزيكي أن يستبسل خلال التجارب التأهيلية الأولى ليضمن مكانًا في التجارب التأهيلية الثانية قبل أن يسجل زمنًا قدره دقيقة واحدة و28.060 ثانية لينتزع مركز أول المنطلقين على حلبة رد بول رينج.

ينضم إلى بتزيكي في الصف الأمامي كل من أليكس ماركيز، سائق جريسيني ريسنج، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة، وفرانشيسكو بانيايا، سائق دوكاتي.

يسعى مارك ماركيز، الذي فاز بآخر خمس سباقات جائزة كبرى، إلى تحقيق فوزه الأول على حلبة رد بول رينج، لكن بعد أن سجل في البداية أسرع لفة، خرج عن الصف الأول وسينطلق رابعًا على شبكة الانطلاق.

انتهت محاولة السائق الإسباني في اللفة الأخيرة بطريقة مثيرة عندما اصطدم بالرصيف عند المنعطف الثاني وانزلق إلى الحصى، ولم يتمكن من تحسين زمنه.

أخبار ذات علاقة الإيطالي فالنتينو روسي أسطورة سباقات الدراجات النارية يعلن اعتزاله

اضطر بيدرو أكوستا، سائق فريق (كيه.تي.إم)، إلى التخلي عن لفته في منتصف السباق والعودة إلى حارات الصيانة، وحاول السائق الشاب (21 عامًا) القيام بلفة أخرى للمنافسة على المركز الأول على حلبة الفريق.

بدا أكوستا في وضع جيد للانطلاق من المركز الأول عندما كان الأسرع في أول قطاعين، لكنه ارتكب خطأً تطلب منه استعادة السيطرة على الدراجة وسينطلق سابعًا خلف إنيا باستيانيني وفيرمين ألديجير.

في الوقت ذاته، سيغيب مافريك بينياليس، سائق فريق (كيه.تي.إم تك3)، عن بقية فعاليات مطلع الأسبوع بسبب آلام شديدة في كتفه الأيسر بعد عودته للتو من عملية جراحية.