أشعل الأجواء في الأهلي.. إمام عاشور يرد بعد رسالة زيزو مباشرة (صورة)

اشتعلت الأجواء في أروقة الأهلي المصري بعد الخسارة المريرة على يد بيراميدز بنتيجة 0-2 مساء أمس السبت في الجولة الخامسة من عمر الدوري المحلي.

وأقال الأهلي مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز.

وشهدت الساعات الماضية تصرفًا مفاجئًا من جانب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الأهلي الذي نشر بياناً عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام للاعتذار للجماهير عن سوء النتائج.

وأكد زيزو في بيانه أن هذا الوقت فرصة للشامتين، موضحاً أن الفريق ستتحسن نتائجه وسيعود إلى الانتصارات.

ونشر إمام عاشور نجم الأهلي رسالة عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع إنستغرام بعد رسالة زيزو مباشرة.

وكتب عاشور: "عندما تكون سيئاً عليك أن تعترف، ولكن عندما تكون جيداً دع الناس يقولون ذلك ولا تتحدث عن نفسك".

ونالت رسالة إمام عاشور تفاعلاً كبيراً، وذهبت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول كونها رداً على ما كتبه زيزو.

وفرض محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عقوبة مالية ضد زيزو بسبب مخالفة قرار منع التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي.