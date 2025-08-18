بعد اكتشاف عمرو أديب.. هل يغار أبوتريكة من محمد صلاح؟

أثار المذيع عمرو أديب جدلاً واسعاً بعد تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع إكس حول العلاقة بين محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحمد صلاح قائد الفراعنة الحالي ونجم ليفربول الإنجليزي.

وقال أديب في تغريدته: "اكتشافاتي أن أبوتريكة بيغير موت من محمد صلاح.. مووت".

ومع تغريدة عمرو أديب، دارت التساؤلات حول حقيقة غيرة محمد أبوتريكة المحلل حالياً في قنوات بي إن سبورتس من محمد صلاح.

علاقة داخل الملعب

لعب صلاح بجانب أبوتريكة قبل اعتزال الأخير عام 2013 بعد أن شارك اللاعب المخضرم في أولمبياد لندن 2012 بجانب صلاح.

وتزامل الثنائي في منتخب مصر الأول وخاضا سوياً تصفيات كأس العالم 2014 والتي وصل بها الفراعنة إلى مواجهة غانا الحاسمة.

صلاح وأبوتريكة ارتبطا بعلاقة قوية داخل الملعب خلال رحلة ليست طويلة ولكن هذا الثنائي تألق سوياً مع منتخب مصر بشكل لافت.

أبوتريكة.. ودعم صلاح

الواقع يؤكد أن غيرة أبوتريكة من صلاح لم تظهر على الإطلاق خلال تصريحات محلل بي إن سبورتس.

وعلى النقيض، أظهر أبوتريكة دعماً كبيراً لصلاح خلال رحلته الاحترافية مع ليفربول.

وأكد أبوتريكة أن وجود لاعب مثل صلاح يمنح أي مدرب لفريق ليفربول راحة كبيرة خاصة أنه يسجل الأهداف من فرص تبدو شبه معدومة.

وسبق أن تحدث أبوتريكة بوصلة من المديح بعد تألق صلاح مشيداً بموهبته العالية وقدراته الفردية والجماعية.