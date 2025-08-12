الأيقونة الجديدة.. ماذا قدّم مبابي في أول ظهور له بالقميص 10 مع ريال مدريد؟

خاض النجم الفرنسي كيليان مبابي أول مباراة له مع فريقه ريال مدريد الإسباني بالقميص رقم 10.

وحصل مبابي على القميص رقم 10 هذا الموسم بعد رحيل الكرواتي لوكا مودريتش نجم وقائد الفريق إلى ميلان الإيطالي.

أخبار ذات علاقة نتيجة وملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وتيرول الودية

وخاض ريال مدريد مباراة ودية، مساء الثلاثاء، ضد تيرول النمساوي، وفاز بها بنتيجة 4-0 تحضيراً للموسم المقبل.

وشارك مبابي أساسياً خلال مباراة تيرول، ولعب لمدة 83 دقيقة قبل استبداله من جانب مدربه تشابي ألونسو.

أخبار ذات علاقة أول أهداف كيليان مبابي بالرقم 10 مع ريال مدريد (فيديو)

وسجل مبابي هدفين خلال مباراة تيرول الودية بعدما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 13، كما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وبحسب موقع سوفا سكور، فإن مبابي لم يكتف بتسجيل هدفين، بل قدم تمريرة حاسمة، وكان نجم المباراة الأول بتقييم 9.4.

أخبار ذات علاقة ليس مبابي ولا فينيسيوس.. أكثر لاعب أبهر جمهور ريال مدريد أمام تيرول (فيديو)

ماذا قدم مبابي؟

بلغة الأرقام، قدم النجم الفرنسي مباراة رائعة، ووجه رسالة طمأنة لجماهير ريال مدريد بالتألق قبل بداية مشوار الفريق في الدوري الإسباني بلقاء أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري.

ووجه مبابي 4 تسديدات تجاه مرمى تيرول، وسجل هدفين، كما راوغ مرتين من بينها مرة صحيحة بخلاف إهدار فرصة محققة.

ولمس اللاعب الفرنسي الكرة 69 مرة، وقدم 51 مريرة صحيحة من أصل 55 بخلاف صناعة 4 فرص، وإرسال تمريرتين طوليتين بنجاح تام.

وحصل مبابي على الكرة مرتين من أصل 4 في صراعات ثنائية مع لاعبي الفريق النمساوي.