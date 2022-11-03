تقارير: زيدان يتولى تدريب منتخب فرنسا بعد نهاية كأس العالم

سيحقق زين الدين زيدان أحد أحلامه العظيمة، وسيكون منتخب مدرب فرنسا بعد كأس العالم 2022 في قطر، وفق تقارير صحفية فرنسية.

ونشرت صحيفة (Libertad Digital) تقريرًا قالت فيه إن زيدان قد أبرم بالفعل اتفاقًا مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (ليخلف ديدييه ديشان في قيادة المنتخب الفرنسي).

المدرب الحالي ديشان لديه عقد حتى ديسمبر 2022، وبغض النظر عما يحدث في مونديال قطر فإن زيدان سيأخذ مكانه.

وبعد أيام قليلة من قرار زيدان الرحيل عن ريال مدريد فضل المدرب الفرنسي عدم تدريب أي ناد والانتظار حتى يصبح مدرب منتخب فرنسا، كان هدفه وحلمه وسيتحقق بعد مونديال قطر.

وتلقى زيدان عروضاً لتغيير خارطة طريقه خلال هذا العام ونصف العام منذ أن أنهى مرحلته الثانية في ريال مدريد.

كان باريس سان جيرمان آخر ناد حاول الحصول على خدماته، لكن زيدان لم يرغب في الاستماع إلى أي عرض آخر، هدفه كان المنتخب الفرنسي وهذه ستكون مرحلته الثانية كمدرب.

كما اتخذ زيدان قرارًا بأن ديفيد بيتوني، الذي كان يشغل معه منصب الرجل الثاني في ريال مدريد، سيكون أيضًا مساعده الرئيسي في منتخب فرنسا.

لم يخفِ زيزو ​​هذه الرغبة أبدًا، ولم يكن معروفاً هو متى سيقود المنتخب الفرنسي، لكنه كان واضحاً أنها ستكون مرحلته التالية بعد ريال مدريد.

في يونيو الماضي عندما سئل عن المنتخب الفرنسي، علق قائلاً: "لم أنته من الهراء"، وسُئل نويل لوجريت رئيس الاتحاد عن احتمال وصول زيدان كمدرب فأجاب: "زيدان سينضم يوما ما إلى المنتخب الفرنسي، متى؟ لا أعرف".