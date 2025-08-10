logo
رياضة

لابورتا كرمها.. أول ظهور لصديقة لامين يامال في مباريات برشلونة (فيديو وصور)

لابورتا كرمها.. أول ظهور لصديقة لامين يامال في مباريات برشلونة (فيديو وصور)
خوان لابورتا يكرم صديقة لامين يامالالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 10:38 م

شهدت مباراة برشلونة الإسباني ضد كومو الإيطالي الودية مساء الأحد الظهور الأول لصديقة لامين يامال نجم الفريق الكتالوني في المباريات لدعم الأخير.

c958873a-fece-4c89-b551-b9d3b9a407e7

وحضرت المغنية الأرجنتينية الشهيرة نيكي نيكول في مدرجات ملعب يوهان كرويف لدعم برشلونة في مباراة كومو على كأس جوان غامبر التي أقيمت مساء الأحد وفاز بها الفريق الإسباني بنتيجة 5-0.

أخبار ذات علاقة

ملخص وأهداف ونتيجة مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر

ملخص وأهداف ونتيجة مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر

 وسجل لامين يامال ثنائية للفريق الإسباني أمام كومو، بخلاف ثنائية أخرى لزميله فيرمين لوبيز، وهدف سجله رافينيا.

أخبار ذات علاقة

برشلونة يسحق كومو الإيطالي في كأس جوان غامبر (فيديو)

برشلونة يسحق كومو الإيطالي في كأس جوان غامبر (فيديو)

 وانتشر مقطع فيديو للمغنية الأرجنتينية في المدرجات لدعم برشلونة والحضور لأول مرة في مباريات الفريق بعد أنباء ارتباطها باللاعب الموهوب صاحب الـ18 عاماً.

d00d47e0-09ac-49e8-89d9-bef908516475

اللافت أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد كرّم المغنية الأرجنتينية أثناء حضورها مباراة الفريق ضد كومو.

0405e9d2-8527-4f84-b3fc-e7284f956013

 وحرص لابورتا على إهداء نيكي نيكول قميص برشلونة مكتوب عليه اسمها في بادرة لافتة من جانب رئيس برشلونة.

وارتبط اسم المغنية الأرجنتينية بالنجم الإسباني بعد أن حضرت حفل عيد ميلاد اللاعب في شهر يوليو الماضي.

ودار جدل واسع فجره لامين يامال بعد نشر صورة له عبر حسابه بموقع إنستغرام وتظهر على وجهه آثار قبلة نسائية.

أخبار ذات علاقة

قصة بدأت للتو.. مفاجأة حول علاقة لامين يامال ونيكي نيكول

قصة بدأت للتو.. مفاجأة حول علاقة لامين يامال ونيكي نيكول

 وقال الصحفي غافي هويوس في مقطع فيديو إن صاحبة هذه القبلة هي نيكي نيكول التي حضرت حفل عيد ميلاد لامين يامال بحسب ما أخبره اللاعب نفسه.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC