لابورتا كرمها.. أول ظهور لصديقة لامين يامال في مباريات برشلونة (فيديو وصور)

شهدت مباراة برشلونة الإسباني ضد كومو الإيطالي الودية مساء الأحد الظهور الأول لصديقة لامين يامال نجم الفريق الكتالوني في المباريات لدعم الأخير.

وحضرت المغنية الأرجنتينية الشهيرة نيكي نيكول في مدرجات ملعب يوهان كرويف لدعم برشلونة في مباراة كومو على كأس جوان غامبر التي أقيمت مساء الأحد وفاز بها الفريق الإسباني بنتيجة 5-0.

وسجل لامين يامال ثنائية للفريق الإسباني أمام كومو، بخلاف ثنائية أخرى لزميله فيرمين لوبيز، وهدف سجله رافينيا.

وانتشر مقطع فيديو للمغنية الأرجنتينية في المدرجات لدعم برشلونة والحضور لأول مرة في مباريات الفريق بعد أنباء ارتباطها باللاعب الموهوب صاحب الـ18 عاماً.

اللافت أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد كرّم المغنية الأرجنتينية أثناء حضورها مباراة الفريق ضد كومو.

وحرص لابورتا على إهداء نيكي نيكول قميص برشلونة مكتوب عليه اسمها في بادرة لافتة من جانب رئيس برشلونة.

وارتبط اسم المغنية الأرجنتينية بالنجم الإسباني بعد أن حضرت حفل عيد ميلاد اللاعب في شهر يوليو الماضي.

ودار جدل واسع فجره لامين يامال بعد نشر صورة له عبر حسابه بموقع إنستغرام وتظهر على وجهه آثار قبلة نسائية.

وقال الصحفي غافي هويوس في مقطع فيديو إن صاحبة هذه القبلة هي نيكي نيكول التي حضرت حفل عيد ميلاد لامين يامال بحسب ما أخبره اللاعب نفسه.