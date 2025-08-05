1:19.. الفيصلي السعودي يفجر جدلا بإعلان صفقة جحفلي (فيديو)

أعلن نادي الفيصلي السعودي عن تعاقده مع المدافع المخضرم محمد جحفلي، وذلك من خلال مقطع فيديو مثير استُعرضت فيه مشاهد ولمحات من مسيرته، في أجواء حملت طابعا عاطفيا للعودة إلى حيث بدأت رحلته.

ورغم أن الإعلان لم يتضمن تفاصيل حول مدة التعاقد أو بنوده المالية، فإن الأجواء المصاحبة للفيديو ألمحت إلى أن الصفقة ليست مجرد عودة لاعب سابق، بل تمثل لم شمل رائعا مع اللاعب الذي بزغ نجمه بقوة قبل أن يصبح أحد أبرز مدافعي الهلال والكرة السعودية في العقد الأخير.

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وقال جحفلي في الفيديو: "أنا اليوم راجع لمساعدة زملائي اللاعبين لنسهم في عودة النادي لمكانه الطبيعي".

وأثار نادي الفيصلي جدلا واسعا بالفيديو الذي حمل دلالات وإشارات قد تغضب جمهور النصر، حيث قام الحساب الرسمي للنادي بنشر تغريدة إعلان ضم جحفلي الساعة 1:19، كما ظهر بالإعلان شخص ساعته تظهر الرقم 1:19، وكذلك مكتوب بالتغريدة رقم 1:19، ومدة المقطع المصور 1:19 دقيقة.

وكان جحفلي قد سجل هدفا شهيرا للهلال في مرمى النصر بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015، وقلب تأخر الزعيم بهدف إلى تعادل 1-1 في الدقيقة 119، وهي الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الإضافي، ويفوز فريقه بعد ذلك بركلات الترجيح، فيما عرف لاحقا بين جماهير الكرة السعودية باسم "الجحفلة".

رحلة جحفلي مع كرة القدم بدأت في سن مبكرة، حين خاض تجربة مع الهلال في عمر الـ 16؛ لكن لم يكتب لها النجاح، فانتقل إلى الفيصلي، قبل أن يعود إلى الهلال بعقد ضخم بعد سنوات. وعلى مدار 9 سنوات قضاها مع الفريق الأزرق، حقق جحفلي 6 ألقاب دوري، بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى، وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي.

في يوليو 2024، انتهى عقد جحفلي مع الهلال، وودعه النادي وجماهيره بكل حفاوة وتقدير، وبعد أيام قليلة، أعلن نادي الخلود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، عن ضم جحفلي إلى صفوفه، في تجربة قصيرة، انتهت مع نهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعبا حرا، ليقرر العودة إلى الفيصلي في خطوة مثيرة نالت استحسان جماهير النادي، التي احتفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعودة اللاعب.