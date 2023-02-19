ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يضرب ليستر سيتي بثلاثية

واصل مانشستر يونايتد نتائجه المميزة بعد فوزه 3/0 على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب أورد ترافورد أرسل برونو فرنانديز كرة ذكية إلى ماركوس راشفورد ليتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 25.

وسجل راشفورد الهدف الثاني له ولمانشستر يونايتد في الدقيقة 56، بعدما تلقى تمريرة بينية من فريد.