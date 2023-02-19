ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يضرب ليستر سيتي بثلاثية
واصل مانشستر يونايتد نتائجه المميزة بعد فوزه 3/0 على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب أورد ترافورد أرسل برونو فرنانديز كرة ذكية إلى ماركوس راشفورد ليتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 25.
وسجل راشفورد الهدف الثاني له ولمانشستر يونايتد في الدقيقة 56، بعدما تلقى تمريرة بينية من فريد.
ووصل رصيد راشفورد إلى 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.
ووقع جادون سانشو الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 61، بعدما تبادل الكرة بسلاسة مع فرنانديز، قبل أن يسددها في الشباك.
ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني بعد 24 مباراة لكل منهما.
في حين جمدت الخسارة رصيد ليستر عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.
ويتصدر آرسنال الدوري وله 54 نقطة من 23 مباراة ويملك مباراة واحدة مؤجلة.
وحقق مانشستر يونايتد الفوز الـ15، وتعادل 4 مرات وخسر 5 مرات في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد منافسه برشلونة، يوم الخميس، في إياب دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.