مانشستر سيتي يستهدف أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان

وذكرت "ماركا: "طلب غوارديولا مانشستر سيتي بالتعاقد مع أشرف حكيمي، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026".

وأوضحت الصحيفة أن رحيل جواو كانسيلو، الذي فشل في الاستقرار في بايرن ميونخ أثناء إعارته، سيكون سببًا مقنعًا آخر لمانشستر سيتي لمحاولة التعاقد مع الجناح المغربي البالغ من العمر 24 عاما.

وقالت الصحيفة: "عقد حكيمي يجعل من الصعب عليه مغادرة العاصمة الفرنسية، لكن العام الماضي المليء بالنجاحات هو سبب يجعل من الصعب للغاية رفض عرض من مانشستر سيتي".

وأكدت أن مانشستر سيتي "سيدفع بكل سرور" رقمًا مرتفعًا للحصول على حكيمي لأنه يعتبره ضروريًا للتشكيلة المثالية التي يصنعها غوارديولا.