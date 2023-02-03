دراسة: ليفربول أكبر مستفيد من تقنية حكم الفيديو في الدوري الإنجليزي
كشفت دراسة لشبكة "ESPN"، عن تأثير تقنية حكم الفيديو على ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأكدت أن ليفربول كان أكبر مستفيد من التقنية رفقة مانشستر يونايتد، فيما كان ليدز يونايتد أكبر الخاسرين.
وبحسب الشبكة، بإمكان ليفربول توجيه الشكر لتقنية حكم الفيديو هذا الموسم؛ لأنه كسب بسببها 6 نقاط كانت ستجعله يتراجع من المركز التاسع حاليا إلى المركز الـ11 على بعد 6 نقاط من مراكز النزول في موسم سيئ لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب.
فيما كسب أستون فيلا 4 نقاط ومانشستر يونايتد وبرينتفورد وكريستال بالاس 3 نقاط لكل منهم.
وكان أبرز الخاسرين ليدز يونايتد الذي خسر 5 نقاط، ومانشستر سيتي وويستهام 3 نقاط لكل منهما، وبرايتون وإيفرتون نقطتين لكل منهما.
ودون تقنية حكم الفيديو كان الفارق بين آرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الثاني 3 نقاط بدلا من 5 نقاط، وصعد توتنهام للمركز الثالث وخرج مانشستر يونايتد من المراكز الأربعة الأولى.
وأكدت الدراسة أن إلغاء الأهداف أو تأكيدها أو الإعلان عن ضربات جزاء عبر تقنية حكم الفيديو كان من الممكن أن تغير من سير المباريات، لكن التقنية كان لها تأثير كبير على النتائج.
وساعدت تقنية حكم الفيديو ليفربول هذا الموسم عدة مرات، منها احتساب أحد أهداف روبرتو فيرمينو في التعادل أمام برايتون 3/3، كما ألغت هدفا لفيل فودين في فوز الفريق على مانشستر سيتي 1/0.
وألغت تقنية حكم الفيديو هدفا للألماني كاي هافيرتز في تعادل ليفربول سلبيا أمام تشيلسي.