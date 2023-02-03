دراسة: ليفربول أكبر مستفيد من تقنية حكم الفيديو في الدوري الإنجليزي

كشفت دراسة لشبكة "ESPN"، عن تأثير تقنية حكم الفيديو على ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأكدت أن ليفربول كان أكبر مستفيد من التقنية رفقة مانشستر يونايتد، فيما كان ليدز يونايتد أكبر الخاسرين.

وبحسب الشبكة، بإمكان ليفربول توجيه الشكر لتقنية حكم الفيديو هذا الموسم؛ لأنه كسب بسببها 6 نقاط كانت ستجعله يتراجع من المركز التاسع حاليا إلى المركز الـ11 على بعد 6 نقاط من مراكز النزول في موسم سيئ لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب.