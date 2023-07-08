أول رد فعل من إدارة باريس سان جيرمان على تصريحات مبابي الأخيرة

كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عن أول رد فعل من إدارة باريس سان جيرمان، على التصريحات التي أدلى بها كيليان مبابي، لاعب الفريق، اليوم السبت، حيث أثارت حالة من الغضب لدى اللاعبين والإدارة.

وأجرى مبابي، حوارًا، يوم 12 يونيو الماضي، مع مجلة "فرانس فوتبول"، ولكن تم الكشف عنها، اليوم، حيث وجَّه فيها العديد من الانتقادات لإدارة النادي الفرنسي، مؤكدًا أن وجوده في باريس لا يساعد كثيرًا في إبراز أدائه.

كما أشار "مبابي" إلى أن ما حققه الفريق في دوري أبطال أوروبا يعد الحد الأقصى، وأن الفريق الفرنسي منقسم.

وقالت الإذاعة الفرنسية الشهيرة في تقريرها، اليوم السبت، إن "تصريحات مبابي الأخيرة مع مجلة "فرانس فوتبول" فجّرت الغضب داخل غرفة الملابس في باريس سان جيرمان واعتُبرت إهانة بحق النادي الفرنسي".