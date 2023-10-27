غوارديولا: قمة مانشستر اختبار جيد لـ"عقلية لاعبي السيتي"

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن جاره صاحب المركز الثامن.

وقال غوارديولا للصحفيين، اليوم الجمعة: "عندما كنت أدرب في برشلونة وبايرن ميونيخ وسافرت إلى إنجلترا للعب مع يونايتد في أولد ترافورد، كان الأمر مميزا دوما ويحمل سيناريوهات خاصة".

وأضاف: "إنه مكان يحمل خصوصية، وبالطبع إنه خاص لجماهيرنا، لكن في النهاية، إنها مباراة كرة قدم".

وتابع: "إنها ليست مثل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أو المباريات التي يمكن أن يحدد الفوز أو الخسارة فيها من الفائز أو من سيخسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل: "لا تزال المباراة العاشرة في الموسم، لذا يتبقى 87 نقطة سنلعب من أجلها، إنها مباراة أخرى.. عليك أن تركز على ما عليك فعله للفوز عليهم".