غوارديولا: قمة مانشستر اختبار جيد لـ"عقلية لاعبي السيتي"
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي سيسافر فريقه عبر المدينة لخوض قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غدٍ الأحد، إن اللعب في ملعب أولد ترافورد دائما ما يكون حدثا فريدا من نوعه، واختبارا جيدا لـ"عقلية فريقه".
ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن جاره صاحب المركز الثامن.
وقال غوارديولا للصحفيين، اليوم الجمعة: "عندما كنت أدرب في برشلونة وبايرن ميونيخ وسافرت إلى إنجلترا للعب مع يونايتد في أولد ترافورد، كان الأمر مميزا دوما ويحمل سيناريوهات خاصة".
وأضاف: "إنه مكان يحمل خصوصية، وبالطبع إنه خاص لجماهيرنا، لكن في النهاية، إنها مباراة كرة قدم".
وتابع: "إنها ليست مثل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أو المباريات التي يمكن أن يحدد الفوز أو الخسارة فيها من الفائز أو من سيخسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".
وواصل: "لا تزال المباراة العاشرة في الموسم، لذا يتبقى 87 نقطة سنلعب من أجلها، إنها مباراة أخرى.. عليك أن تركز على ما عليك فعله للفوز عليهم".
وقال غوارديولا إن مباراة الأحد مع مانشستر يونايتد ستكون بمثابة اختبار جيد لعقلية فريقه.
وأوضح: "فزنا بالكثير من المباريات والبطولات، الأمر لا يتعلق بما إذا كنا سنفوز أم لا، ماذا سيحدث؟ أريد أن أرى فريقي وهو يثبت أنه يمتلك العقلية الصحيحة التي تحتاجها للفوز بهذه المباريات".
وخسر الفريق، الفائز بثلاثة ألقاب الموسم الماضي، في مباراتين متتاليتين في الدوري الممتاز قبل فترة التوقف الدولية، لكنه استعاد عافيته بانتصارين على برايتون آند هوف ألبيون وعلى يانج بويز في دوري أبطال أوروبا.
وفاز يونايتد بقيادة إريك تين هاغ بثلاث مباريات متتالية، بما في ذلك الفوز المثير 1-صفر على كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.
وسحق سيتي منافسه يونايتد 6-3 على أرضه الموسم الماضي، لكنه خسر 2-1 على ملعب أولد ترافورد.
كما فاز سيتي على يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في العام ذاته، وواصل معادلة إنجاز يونايتد بحصد الثلاثية عام 1999.
وقال غوارديولا: "لا بأس، إنها منافسة جيدة.. فزنا بالثلاثية، كان من المهم جدا بالنسبة لنا كفريق أن نصل إلى إسطنبول (لنهائي دوري أبطال أوروبا) للحصول على فرصة للقيام بذلك".
وأكد المدرب الإسباني أنه من السابق لأوانه معرفة الفرق التي ستتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "جميع الفرق موجودة في إطار المنافسة.. بعض الفرق التي تأخرت قليلا يمكنها العودة.
واختتم: "عندما تلعب تسع مباريات فقط، ستحدث أشياء كثيرة بعدها. تأخرنا في فبراير ومارس الماضيين، ولكن امتلكنا القدرة على الفوز بلقب الدوري".