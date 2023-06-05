الترتيب النهائي للدوري الإسباني موسم 2022-2023
أنهى برشلونة موسم الدوري الإسباني لكرة القدم، بالخسارة من مضيفه سلتا فيغو 1 - 2، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة للمسابقة.
وتجمد رصيد برشلونة، المتوج بلقب الموسم الحالي، عند 88 نقطة، فيما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 43 نقطة، لينجو من شبح الهبوط للدرجة الثانية.
وتقدم غابري فيغا لسلتا فيغو في الدقيقة 42، قبل أن يضيف اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 65.
وفي الدقيقة 79 سجل أنسو فاتي هدف برشلونة الوحيد.
وهبط بلد الوليد للدرجة الثانية، عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه خيتافي.
ورفع بلد الوليد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن عشر، ولكنه هبط برفقة إسبانيول وإلتشي، اللذين تأكد هبوطهما في الجولات الماضية.
وفي باقي المباريات، تعادل إسبانيول وألميريا 3 - 3، وإلتشي وقادش 1 - 1، وبيتيس وفالنسيا 3-3.
وفي وقت سابق تعادل ريال مدريد 1-1 مع ضيفه أتليتك بيلباو.
وبقي ريال مدريد في المركز الثاني بعد تعادل أتليتيكو مدريد بعشرة لاعبين 2-2 مع مضيفه فياريال إذ اهتزت شباك فريق المدرب دييجو سيميوني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لينهي الموسم في المركز الثالث برصيد 77 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن غريمه.
وتأهل أوساسونا إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز 2-1 على جيرونا لينهي الموسم في المركز السابع متقدمًا بنقطتين على بيلباو.
وفيما يلي الترتيب النهائي للدوري الإسباني موسم 2022-2023