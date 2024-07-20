أثار قنصل عام فرنسا في مدينة جدة، تفاعل الآلاف من جماهير نادي الاتحاد السعودي عندما نشر تغريدة على حسابه الرسمي على "إكس حول الوجهة القادمة للمهاجم الفرنسي موسى ديابي وذلك في ضوء تداول تقارير حول اقترابه من الاتحاد السعودي.

واقترب موسى ديابي، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى نادي الاتحاد بعد التوصل إلى اتفاق رسمي بالتوقيع على عقد لمدة 5 مواسم، في صفقة تُقدر بقيمة 55 مليون يورو وفق ما أوردته تقارير قريبة من النادي.

وحولت تغريدة نشرها محمد نهاض، القنصل الفرنسي في مدينة جدة، عبر حسابه على منصة "إكس" اهتمام جماهير نادي الاتحاد، وذلك عندما قال إن لاعبًا فرنسيًا على وشك الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب القنصل الفرنسي: "سمعت أن لاعبًا فرنسيًا جديدًا سيلتحق بفريق قلبي.. الاتحاد"، كما نشر في التغريدة التي حظيت بتفاعل سريع ولا محدود صورة موسى ديابي مرتديًا قميص منتخب فرنسا.

وبدأ ديابي (25 عامًا) مسيرته الكروية مع باريس سان جيرمان، في 2018، حيث توج معه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر.

وفي 2019، انتقل لباير ليفركوزن الألماني وخاض معه 4 مواسم سجل خلالها 49 هدفًا في 172 مباراة قبل الانتقال لأستون فيلا الإنجليزي في صائفة 2023 عندما وقع على عقد يمتد حتى يونيو 2028.

وخاض موسى ديابي في موسم 2023 ـ 2024 ما يقرب من 52 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 أخرى.