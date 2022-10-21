إيقاف الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا للتنس سابقا بسبب المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة الدولية في رياضة التنس اليوم إيقاف لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا سابقا والفائزة بلقبين كبيرين "بصفة مؤقتة" بعد سقوطها في اختبار للكشف عن العقاقير المحظورة رياضيا.

وتم فحص هاليب، المصنفة التاسعة على مستوى العالم، خلال بطولة أمريكا المفتوحة وأكدت عيناتها الأولى والثانية وجود عقار روكسادوستات.

وأضافت الوكالة في بيان "لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب البالغة 31 عاما أوقفت بصفة مؤقتة إعمالا للمادة 7.12.1 من برنامج مكافحة المنشطات في التنس لعام 2022.

"تم تقسيم العينة إلى عينتين أولى وثانية ووجد التحليل لاحقا أن العينة الأولى تحتوي على مادة اف.جي4592 (روكسادوستات)، وهي مادة محظورة مدرجة في القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) لعام 2022".