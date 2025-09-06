logo
رياضة

50 مليونا فقط.. البلوي يفجر مفاجأة مدوية حول دعم الاتحاد السعودي (فيديو)

50 مليونا فقط.. البلوي يفجر مفاجأة مدوية حول دعم الاتحاد السعودي (فيديو)
حامد البلويالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 5:04 ص

فجّر حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، مفاجأة مدوية بشأن حقيقة الميزانية المرصودة لدعم الفريق، نافيًا ما تردد عن حصول "العميد" على دعم مالي ضخم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد خروج الاتحاد من نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي أقيم مؤخرا في هونغ كونغ، تزايدت التكهنات حول تغييرات مرتقبة في قائمة الفريق، وسط ترشيحات برحيل البرازيلي فابينيو وحسام عوار.

أخبار ذات علاقة

روجر فيرنانديز

الاتحاد السعودي يعلن تعاقده رسميًا مع روجر فيرنانديز

  

أخبار ذات علاقة

جان ماثيو باهويا نجم آينتراخت فرانكفورت

نجم آينتراخت فرانكفورت على رادار نادي الاتحاد السعودي

وخلال الأيام الماضية، أشارت تقارير إعلامية إلى أن النادي حصل على دعم مالي يصل إلى 500 مليون ريال لتمويل صفقات جديدة، إلّا أن هذه الأنباء تم نفيها لاحقا.

وقال البلوي في تصريحات تلفزيونية: "الاتحاد يعيش حالة استقرار مميزة، والنادي مدرسة في الرأي والرأي الآخر. الانتخابات الأخيرة كانت ظاهرة صحية، والإدارة التنفيذية تعمل على أعلى مستوى، ونجح النادي في تحقيق بطولتين الموسم الماضي. الفريق يملك مديرا رياضيا من بين الأفضل في العالم، وتم عزله عن أي مشاكل خارجية".

 

وأضاف: "البعض يسعى لإدخال الأزمات وتسريب أخبار غير دقيقة. صحيح أن الإدارة ترغب في ضم أفضل اللاعبين، لكن ميزانية النادي محدودة. الحديث عن حصول الاتحاد على 500 مليون ريال غير صحيح، والرقم الحقيقي لا يتجاوز 50 مليون يورو فقط للتعاقدات. الإدارة الرياضية تتعامل مع الأمور بحسابات دقيقة".

وشدد البلوي على أن دعم الاتحاد لا يُقارن بما يحصل عليه منافسوه: "الدعم الممنوح للاتحاد محدود جدا، بخلاف ما يحدث مع الهلال والنصر والأهلي. أؤكد أن النادي لم يتلق أكثر من 50 مليون يورو، فكيف يمكن ضم نجوم كبار بهذا المبلغ؟".

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC