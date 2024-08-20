تداولت منصات التواصل منذ أمس الإثنين مقاطع فيديو للنجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وهو بصحبة عارضة أزياء قيل إنها صديقته الجديدة بعد انفصاله عن الممثلة الإسبانية من أصل تونسي هبة عبوك في أوائل 2023.

وتم تداول فيديو قصير يظهر فيه نجم باريس سان جيرمان، الذي قاد منتخب المغرب للإحراز على برونزية أولمبياد باريس 2024، وهو بصحبة عارضة أزياء هولندية تدعى أرنيلا سلوت مما غذى الشائعات حول استعداده للإعلان عن ارتباطه الرسمي بها.

وظهر حكيمي والحسناء الهولندية المقيمة بين باريس وميلان وأمستردام وهما يمشيان في حديقة "أستريكس" في باريس، وهو ما اعتبره كثيرون دليلا عن أن عارضة الأزياء هي الصديقة الجديدة لأشرف حكيمى.

وظهرت أرنيلا سلوت على أغلفة الكثير من مجلات الموضة ودور عرض الأزياء مثل فوغ دوتش (Vogue Dutch) وماري كلير فرنس (Marie Claire France) و إيل (ELLE) بالإضافة إلى عديد المجلات الاخرى.

ومنذ طلاقه المثير للجدل من هبة أبوك في عام 2023، ارتبط حكيمي بالعديد من النساء الأخريات، ولكن لم يعلن رسميا ارتباطه بأي منهن حتى الآن.