بعد تواصله مع يوفنتوس.. إنتر ميلان ينسحب من صفقة لوكاكو
كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي نادي إنتر ميلان اتخذوا قرارًا بالانسحاب من مفاوضاتهم لضم البلجيكي روميلو لوكاكو بصفة دائمة من تشيلسي الإنجليزي؛ بعد تأكدهم من تواصله مع يوفنتوس.
وقال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت، إن "إنتر ميلان انسحب الآن رسميًا من مفاوضات ضم لوكاكو؛ بعد أن تم تأكيد تواصله مع يوفنتوس من أجل الانتقال إليهم".
وذكرت تقارير سابقة، أن يوفنتوس وراء تمرد لوكاكو على إنتر، بعدما تقدم "اليوفي" بعرض أيضًا للبلوز بقيمة 37.5 مليون يورو قيمة ثابتة، بجانب إضافات تبلغ 2.5 مليون يورو.
وأشارت صحيفة "كوريري ديلّو سبورت" الإيطالية، إلى أن يوفنتوس طلب من لوكاكو مهلة حوالي أسبوع، وربطه برحيل دوسان فلاهوفيتش عن صفوف البيانكونيري.
وكان لوكاكو لاعبًا في صفوف الإنتر منذ 2019، قبل الانضمام إلى تشيلسي في عام 2021، مقابل 115 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى إنتر ميلان مجددًا في صيف 2022 الماضي لمدة موسم واحد، وسجل 14 هدفا وصنع 7 في 37 مباراة خاضها.
ويمتد تعاقد لوكاكو مع تشيلسي حتى صيف عام 2026، حيث يرغب في البقاء بالدوري الإيطالي وعدم العودة للبريميرليغ.