بعد تواصله مع يوفنتوس.. إنتر ميلان ينسحب من صفقة لوكاكو

كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي نادي إنتر ميلان اتخذوا قرارًا بالانسحاب من مفاوضاتهم لضم البلجيكي روميلو لوكاكو بصفة دائمة من تشيلسي الإنجليزي؛ بعد تأكدهم من تواصله مع يوفنتوس.

وقال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت، إن "إنتر ميلان انسحب الآن رسميًا من مفاوضات ضم لوكاكو؛ بعد أن تم تأكيد تواصله مع يوفنتوس من أجل الانتقال إليهم".