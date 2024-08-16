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رياضة

غوارديولا يفتح الباب أمام تحقيق هدف برشلونة

غوارديولا يفتح الباب أمام تحقيق هدف برشلونة
غوارديولا
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2024، 12:20 م

فتح بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الباب أمام تحقيق هدف فريقه الأسبق برشلونة الإسباني.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن دخول برشلونة في مفاوضات جادة لاستمرار الظهير البرتغالي جواو كانسيلو عقب نهاية إعارته مع الفريق.

وقالت الصحيفة إن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب موجود حاليًّا في بريطانيا من أجل التفاوض مع إدارة مانشستر سيتي حول بعض الخيارات الخاصة بمستقبل كانسيلو.

ويرتبط اللاعب البرتغالي صاحب الـ 30 عامًا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.

ويسعى مينديز لإقناع إدارة مانشستر سيتي بالموافقة على رحيل كانسيلو، سواء أكان نهائيًّا أو تجديد الإعارة إلى برشلونة.

من جانبه، علق بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على أنباء رحيل كانسيلو.

وقال غوارديولا في تصريحات للصحفيين إن عودة كانسيلو إلى صفوف مانشستر سيتي أمر محتمل.

وأضاف: "كانسيلو يتدرب معنا، سنرى، ربما يبقى، أو ربما ينتقل على سبيل الإعارة، أو ربما يرحل نهائيًّا، لا أعلم حتى الآن".

وتابع: "إنه يتدرب معنا، ويتصرف تصرفًا جيدًا للغاية في جلسات التدريب".

ولعب كانسيلو بقمصان بنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني وإنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في صيف 2019.

وخاض كانسيلو تجربة إعارة في المدة بين يناير إلى يونيو 2023 مع بايرن ميونخ الألماني قبل الرحيل إلى برشلونة معارًا في الموسم الماضي.

بيب غوارديولابرشلونةمانشستر سيتي

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