سبب غياب محمد صلاح عن أول تدريب لسلوت مع ليفربول

خاض نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، أول تدريباته استعدادا للموسم الجديد 2024 ـ 2025، تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت الذي عُيِّن رسميا على رأس النادي في أواخر مايو الماضي خلفا للألماني يورغن كلوب.

وشهدت تدريبات "الريدز" غياب النجم المصري محمد صلاح الذي يقضي إجازته الصيفية المستمرة باتفاق مع مسؤولي ناديه حتى منتصف يوليو الجاري، على أن يعود خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، وقبل بدء جولة ليفربول الإعدادية الودية لموسم 2024 ـ 2025.

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقاطع من التدريبات وصورا للهولندي أرني سلوت مع عدد من لاعبي فريقه الذين كان عددهم محدودا، وذلك في ظل مشاركة عدد كبير من نجومه مع منتخباتهم في كأس أمم أوروبا، أو في كوبا أمريكا.

وقال النادي، الذي أنهى سباق الدوري الإنجليزي للموسم الماضي في المركز الثالث، إن التدريبات الإعدادية للموسم الجديد بدأت في قاعة "كيركبي" بحضور ثمانية لاعبين في الحصة التدريبية الصباحية، وهم ستيفان بايتيتش وكونور برادلي ووغاريل كوانساه وسيب فان دن بيرغ، قبل أن ينضم إليهم كل من أوين بيك وكورتيس جونز وكويمين كيليهر كوستاس تسيميكاس.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25 بمواجهة إيبسويتش تاون، الصاعد حديثًا للبريمرليغ، على ملعب الأخير، يوم السبت 17 أغسطس 2024.

وتعد مباراة إيبسويتش تاون المواجهة الرسمية الأولى للهولندي آرني سلوت، بينما ستكون أول مواجهة قوية لليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة، التي ستكون في نهاية أغسطس.