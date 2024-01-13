تغيير تكتيكي.. ما الخطة التي سيواجه فيها تشافي ريال مدريد؟

وتغلب برشلونة على أوساسونا في نصف النهائي بهدفين دون رد، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد الذي تخطى بدوره جاره أتلتيكو مدريد 5-3 بعد مباراة ملحمية.

ويلتقي عملاقا الكرة الإسبانية، يوم الأحد القادم، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن تشافي ينوي الدفع بـ4 لاعبين في خط الوسط وليس 3 كما اعتاد الفريق مؤخرا؛ بهدف السيطرة على منطقة خط الوسط التي يتميز بها ريال مدريد.

ووفقا للتقرير، فإن إلكاي غوندوغان وفرينكي دي يونغ ضمنا مكانيهما في التشكيل، فيما يتنافس فيرمن لوبيز وسيرجي روبرتو وبيدري على المركزين الأساسيين الآخرين.