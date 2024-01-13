تغيير تكتيكي.. ما الخطة التي سيواجه فيها تشافي ريال مدريد؟
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن توجه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لإجراء تغييرات خططية على الفريق؛ استعدادا لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وتغلب برشلونة على أوساسونا في نصف النهائي بهدفين دون رد، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد الذي تخطى بدوره جاره أتلتيكو مدريد 5-3 بعد مباراة ملحمية.
ويلتقي عملاقا الكرة الإسبانية، يوم الأحد القادم، على ملعب الأول بارك في الرياض.
وبحسب صحيفة سبورت، فإن تشافي ينوي الدفع بـ4 لاعبين في خط الوسط وليس 3 كما اعتاد الفريق مؤخرا؛ بهدف السيطرة على منطقة خط الوسط التي يتميز بها ريال مدريد.
ووفقا للتقرير، فإن إلكاي غوندوغان وفرينكي دي يونغ ضمنا مكانيهما في التشكيل، فيما يتنافس فيرمن لوبيز وسيرجي روبرتو وبيدري على المركزين الأساسيين الآخرين.
ويتميز ريال مدريد بخط وسط قوي للغاية يضم لاعبين شبابا ومخضرمين، على رأسهم لوكا مودريتش وتوني كروس وفيدي فالفيردي.
والتقى ريال مدريد وبرشلونة 8 مرات في نهائي السوبر الإسباني، حقق الفريق الأبيض الفوز في 6 منها مقابل فوزين لبرشلونة.