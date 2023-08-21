ويستهام يسعى للتعاقد مع يوسف النصيري من إشبيلية

ويبدو أن النصيري ما زال على رادار ويستهام، ولذلك سيحاول مجددًا التعاقد معه.

وتألق يوسف النصيري في نهائيات كأس العالم 2022، وصنع التاريخ مع منتخب المغرب الذي وصل إلى نصف النهائي، وسجل النصيري في المونديال هدفين في 7 مباريات.

وسجل يوسف النصيري الموسم الماضي 18 هدفًا في 48 مباراة مع إشبيلية، ومن بين أهدافه هدفان على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وبشكل عام سجل النصري 55 هدفاً في 157 مباراة في مختلف المسابقات مع إشبيلية، منذ انضمامه من ليغانيس مقابل 17 مليون جنيه إسترليني في 2020.

وسجل النصري 15 هدفًا في 53 مباراة مع ليغانيس، وسجل 5 أهداف في41 مباراة مع مالاغا، كما سجل 17 هدفًا في 61 مباراة مع منتخب المغرب.