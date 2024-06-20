يورو 2024: صربيا تخطف تعادلا دراميًا أمام سلوفينيا

سجل يان كارنتشنيك هدف التقدم للمنتخب السلوفيني في الدقيقة 68، قبل أن يدرك المنتخب الصربي التعادل عن طريق لوكا يوفيتش في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ونجح المنتخب الصربي في الحصول على نقطته الأولى في مشواره بالبطولة، وذلك بعدما خسر في المباراة الأولى أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف.

وسيكون المنتخب الصربي على موعد صعب أمام الدنمارك في الجولة الثالثة.

على الجانب الآخر، حصل المنتخب السلوفيني على نقطته الثانية، بعد تعادله في المباراة الأولى مع الدنمارك 1 /1، وسيواجه نظيره الإنجليزي في الجولة المقبلة.