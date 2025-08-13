المعركة مستمرة.. 3 أشياء أشعلت غضب الزمالك من شوبير

تبدو المعركة مشتعلة بين إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والإعلامي أحمد شوبير المذيع بقناة الأهلي وقائد الفريق الأحمر الأسبق.

وتقدم الزمالك بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز من أجل التحقيق في مخالفة شوبير للمعايير المهنية والأكواد المتعارف عليها وتحريض الجماهير على الكراهية.

وأثارت 3 نقاط غضب الزمالك ضد أحمد شوبير وهو ما نرصده في السطور القادمة:

هدى الإتربي

تناول أحمد شوبير بشكل ساخر عبر برنامجه بقناة الأهلي الأنباء التي انتشرت حول دعوة نادي الزمالك إلى الممثلة هدى الإتربي التي ظهر اسمها فجأة في الأوساط الكروية المصرية.

وهتفت جماهير الزمالك باسم "هدى" في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري وهو ما ربطه البعض بإساءة جماهير الفريق الأبيض لزوجة لاعب الأهلي أحمد مصطفى "زيزو" والتي تحمل نفس الاسم.

وانتشرت أنباء حول هتاف الزمالك للممثلة هدى الإتربي التي أعلنت تشجيعها للفريق الأبيض، ولكن الأخيرة نفت في بيان إعلامي.

ورغم هذا النفي إلا أن شوبير أصر على الحديث بسخرية عن الأمر وتوجيه انتقادات في حق مجلس إدارة الزمالك.

مستحقات ستاد القاهرة

النقطة الثانية تتمثل في عدم سداد الزمالك مستحقات إيجار ستاد القاهرة لاستضافة مباريات الفريق وهو ما تناوله شوبير عبر برنامجه بقناة الأهلي.

ويرى مسؤولو الزمالك أن شوبير يحاول الحديث بشكل مغلوط عن النادي ومحاولة تصدير أزمات لمجلس حسين لبيب وخاصة أن الأهلي أيضاً مدين بمستحقات لهيئة ستاد القاهرة.

تكرار الهجوم

النقطة التي أثارت غضب مسؤولي الزمالك أيضاً تتمثل في تكرار هجوم شوبير على القلعة البيضاء رغم التقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويبقى سماح إدارة الأهلي لشوبير بالحديث بهذه الطريقة عبر شاشة قناة النادي أمراً يفجر غضب إدارة الزمالك.

ويترقب مسؤولو الزمالك حسم الشكوى التي تقدموا بها إلى المجلس الأعلى للإعلام ومعاقبة شوبير بالإيقاف مجدداً مثلما حدث قبل عدة أشهر.