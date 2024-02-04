مواعيد مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار، بعد فوز جنوب أفريقيا على الرأس الأخضر بركلات الترجيح.

وكان منتخب نيجيريا نجح في عبور عقبة أنجولا في دور الثمانية بهدف نظيف.

وباتت نيجيريا أول منتخب يضمن التأهل لدور نصف النهائي ليواجه جنوب أفريقيا.

ومن جانب آخر، حقق منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز بنتيجة (3-1) أمام غينيا، ليكون ثاني المتأهلين، ويضرب موعدا مع كوت ديفوار، في نصف النهائي.

وحسم منتخب كوت ديفوار تأهله إلي دور نصف النهائي بعد الفوز في اللحظات الأخيرة على مالي بهدفين مقابل هدف.

وكان منتخب مالي تقدم في الدقيقة 71 وعاد كوت ديفوار بالتعادل في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليذهب اللقاء إلى الأشواط الإضافية، حيث سجل "الأفيال" هدف الفوز في الدقيقة 120 من عمر الشوط الثاني الإضافي.