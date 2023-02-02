الأهلي يتخطى أوكلاند سيتي ويصعد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية
صعد النادي الأهلي إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على أوكلاند سيتي بسهولة 3-صفر، في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب اليوم الأربعاء.
وانتظر الأهلي، الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، حتى الوقت بدل الضائع للشوط الأول وتقدم بهدف حسين الشحات عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
ومع بداية الشوط الثاني أضاف محمد شريف الهدف الثاني بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 56.
وسجل البديل بيرسي تاو الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من زميله البديل محمود عبد المنعم (كهربا) بالدقيقة 86.
وسيلعب الأهلي في الدور التالي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، يوم السبت، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا.
وحظي الأهلي بدعم كبير من المشجعين في طنجة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، بينما ستقام قمة عربية، يوم السبت، بين الوداد المغربي بطل أفريقيا والهلال السعودي ممثل آسيا.
ولم يكن الأهلي سيشارك في البطولة بعدما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، بطل الدوري المغربي، لكن إقامة البطولة في المغرب منحته الفرصة للظهور في المسابقة في ظل عدم إمكانية مشاركة فريقين من بلد واحد، إذ يتأهل في المعتاد بطل البلد صاحب الأرض.
ويشارك ريال مدريد وفلامنغو بطل أمريكا الجنوبية مباشرة من الدور قبل النهائي، ويقام النهائي 11 فبراير شباط.