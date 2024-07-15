استمراره أمر واقع.. حلول النصر السعودي للاستفادة من ساديو ماني

كشف وكيل النجم السنغالي ساديو ماني أن اللاعب سيستمر في صفوف النصر السعودي خلال الموسم الجديد بشكل مؤكد.

جاء هذا بحسب ما نقله حساب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس"، حيث أكد بيورن بيزيمي أن ماني ليس لديه نية للرحيل، وأن ناديه سعيد بوجوده، وأنه هو بشخصه لم يجلس مع أي فريق للتفاوض حول مستقبل نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق.

تصريحات بيزيمي جاءت صادمة لبعض جماهير النصر التي أملت في رحيل النجم السنغالي هذا الصيف، سعيًا لتحسين فريقها والتخلص من مشاكل نجم الريدز الأسبق.

لكن في الواقع فالنصر السعودي يملك عدة حلول للاستفادة من بقاء ماني، الذي يبدو أن استمراره أصبح أمرًا واقعًا بالنسبة لجماهير "العالمي".

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مشاكل مستمرة

منذ اليوم الأول له في صفوف النصر عانى النجم السنغالي من صعوبة التأقلم ومن سوء الأداء؛ ما أثر ذلك على نحو مباشر على حالته النفسية، وتسبب في الكثير من المشاكل.

ماني دخل في مواجهات مع بعض الجماهير في أوقات عديدة من الموسم، بسبب نقدهم لمستواه؛ وهو الأمر الذي كانوا محقين فيه في الكثير من الأوقات.

ذلك النوع من المشاكل يفقدك الكثير من رصيدك لدى الجماهير لو كنت من نجوم النادي القدامى، لكن ماني كان لاعبًا جديدًا، ولا يملك أي رصيد يخسر منه، لذلك أصبحت مسألة رحيله مهمة للغاية.

امتدت تلك المشاكل إلى الجانب الفني والبدني في المباريات، حيث لم يقدم ماني أفضل مستويات خلال شهور طويلة في صفوف النصر.

حلول سريعة

يملك النصر عدة خيارات من أجل بعض الحلول السريعة التي قد تأتي بنتيجة جيدة لماني ومستقبله في صفوف العالمي.

لعل أبرز تلك الحلول سيكون فنيًا، ويتمثل في نقله من الجانب الأيسر في الملعب إلى الجانب الأيمن، أو حتى مركز رأس الحربة.

ماني لعب في مركز الجناح الأيسر 29 مباراة في البطولات كلها بالموسم الماضي، سجل تسعة أهداف وصنع ستة، بواقع مساهمة تهديفية على الأقل كل مباراتين.

وعندما لعب في مركز الجناح الأيمن ارتفعت معدلات تسجيله وصناعته للأهداف بشكل كبير محرزًا ستة أهداف، وصانعًا عشرة في 12 مباراة بواقع أقل من مساهمة واحدة في كل مباراة.

وأخيرًا في مركز رأس الحربة لعب أربع مباريات، وسجل أربعة أهداف، وصنع هدفاً بمعدل أكثر من مساهمة في كل لقاء.

الإجابة الواضحة ستكون الدفع بماني في مركز رأس الحربة، لكن وجود كريستيانو رونالدو قد يعيقه عن ذلك، لهذا من الأفضل أن يتواجد في مركز الجناح الأيمن، الذي تخلى عنه برغبته في 2017 عندما انضم محمد صلاح لصفوف ليفربول، ويبدو أنه نسي قدراته الفنية الكبيرة فيه.

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حل نفسي

قد يكون ماني يمر بفترة عدم استقرار في حياته، ما بين الانتقال إلى ثقافة ولغة ودولة جديدة وما بين زواجه؛ إذ عقدت أموره دراسة زوجته في الأشهر الماضية.

مؤخرًا نجحت زوجة ماني في تعليمها وحصدت شهادتها، ونالت إذن عائلتها من أجل السفر مع ماني أخيرًا بعد أشهر على عقد القران.

لذلك قد يكون سفرها معه في الوقت الحالي مجرد بداية لتنتظم حياته التي تنتظر أن تكون أكثر هدوءًا قريبًا.

استقرار ماني الزوجي والعاطفي قد يساهم في تحسن مستوياته في صفوف النصر بشكل واضح.

بالإضافة لذلك منحه بعض واجبات القيادة بجوار كريستيانو رونالدو قد يكون أمرًا فارقًا له ولمستواه مع الفريق فيما هو قادم.