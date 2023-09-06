الاتفاق السعودي يحسم صفقة ديماراي غراي نجم إيفرتون
كشفت تقارير صحفية، أن نادي الاتفاق السعودي توصل لاتفاق رسمي من أجل ضم الدولي الجامايكي ديماراي غراي، نجم إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويستمر موسم الانتقالات في الدوري السعودي حتى الغد 7 سبتمبر الجاري، على عكس الدوريات الأوروبية الكبرى التي أغلقت الميركاتو مطلع هذا الشهر.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن إيفرتون وافق على بيع ديماراي غراي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني إلى الاتفاق السعودي، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وسيوقع اللاعب الجامايكي على عقد لمدة 4 سنوات مع الاتفاق، الذي يدربه ستيفن جيرارد، ليدعم هجوم الفريق خلال هذا الموسم.
وينشط غراي في مركز الجناح الأيسر، ولديه 5 مباريات دولية مع منتخب بلده وهدفان، بعدما مثل إنجلترا مع منتخبات الشباب.
صاحب الـ27 عامًا، يلعب مع إيفرتون منذ يوليو 2021 بعدما انضم إلى الفريق قادمًا من باير ليفركوزن.
ويعد غراي الصفقة الخامسة للاتفاق، بعد التعاقد مع جوردان هندرسون وموسى ديمبلي، بالإضافة للثنائي جورجينيو فينالدوم وجاك هيندري.