الاتفاق السعودي يحسم صفقة ديماراي غراي نجم إيفرتون

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الاتفاق السعودي توصل لاتفاق رسمي من أجل ضم الدولي الجامايكي ديماراي غراي، نجم إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستمر موسم الانتقالات في الدوري السعودي حتى الغد 7 سبتمبر الجاري، على عكس الدوريات الأوروبية الكبرى التي أغلقت الميركاتو مطلع هذا الشهر.