الجيش الملكي المغربي يضمّ رسميا نجم الصفاقسي التونسي

انضم لاعب الجناح التونسي أشرف الحباسي، نجم النادي الصفاقسي اليوم السبت رسميا لصفوف الجيش الملكي، وصيف بطل الدوري المغربي للمحترفين للموسم الماضي.

وأعلن الفريق المغربي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" أنه تعاقد رسميا أشرف الحباسي حتى 30 يونيو 2028 دون أن يعلن عن تفاصيل الصفقة المالية.

وانتهى عقد المهاجم التونسي مع الصفاقسي في أواخر يونيو الماضي، بعد 4 مواسم مع الفريق حيث شارك في 115 مقابلة وسجل 12 هدفا كما ساهم في صناعة 5 أهداف.

أخبار ذات علاقة الفتح يشعل صراع بطاقة دوري أبطال أفريقيا مع الوداد والجيش الملكي (فيديو)

ولم يشارك أشرف الحباسي البالغ من العمر 23 عاما في أغلب مباريات النادي الصفاقسي في المرحلة الثانية من الدوري التونسي للمحترفين، وكانت آخر مباراة خاضها بألوان فريقه في يناير الماضي ضد النجم الساحلي.

✨مرحباً بأشرف الحباسي ضمن الكتيبة العسكرية💪⚔️ 👈في انتظار حسم انضمام لاعبين آخرين في قادم الأيام .. ‼️ #ASFAR #mercato #newseason Posted by Association Sportive des Forces Armées Royales - ASFAR on Saturday, July 19, 2025

وبجانب أشرف الحباسي تعاقد الجيش الملكي مع كل من رضا التكناوتي قادما من نادي الوداد البيضاوي ومحمد نوح العبد وحمزة خابا وتوفيق رازقو وجمال الشماخ وسليمان البوشقالي في سلسلة من التعاقدات استعدادا للموسم الجديد.

في المقابل فسخ نادي الجيش الملكي عقود ما لا يقل عن 6 لاعبين، كما رفض تمديد عقود بعض لاعبي الفريق في موسم 2024 ـ 2025.

لاعبنا رضا التكناوتي بالألوان العسكرية 🟢⚫️🔴 مرحبا بك في نادي المغاربة 🇲🇦 نادي الجيش الملكي 🫡 #ASFAR Posted by Association Sportive des Forces Armées Royales - ASFAR on Friday, July 18, 2025

وأنهى الفريق العسكري الموسم الماضي في الدوري المغربي في مركز الوصافة خلف نهضة بركان الذي حقق تتويجا غير مسبوق باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

أخبار ذات علاقة لاعبان برازيليان يعمّقان أزمة الوداد المغربي بعد كأس العالم للأندية

وينتظر أن يمثل كل من نهضة بركان والجيش الملكي الكرة المغربية في دوري أبطال إفريقيا 2025 ـ 2026، بينما سيلعب الوداد البيضاوي وأولمبيك آسفس مسابقة كأس الكونفدرالية.