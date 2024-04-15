مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سيواجه الزمالك منافسه الأهلي في صدام قوي اليوم الاثنين في مباراة قمة مؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويبتعد الغريمان التقليديان عن صدارة الدوري الممتاز إذ يحتل الزمالك صاحب الأرض المركز 12 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة بينما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

وفي إنجلترا تُختتم مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة تشيلسي وإيفرتون.

في الإمارات يحل فريق حتى ضيفَا على الوصل في دوري أدنوك، بينما يستضيف فريق اتحاد كلباء نظيره الوحدة.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة