خطف نادي نيوم الأضواء في سوق الانتقالات الكروية بالمملكة العربية السعودية بعدما أبرم عدة صفقات مميزة لتدعيم صفوفه، رغم أنه سيشارك في الموسم المقبل في دوري يلو، وليس دوري روشن للمحترفين.

ويأمل نيوم في الموسم المقبل حصد تذكرة التأهل إلى دوري روشن من خلال الفوز بلقب دوري يلو أو الوصافة بعيدًا عن حسابات ملحق التأهل.

وتخلى نادي نيوم عن اسمه السابق "الصقور" الذي حمله من قبل في مشاركته الوحيدة بالدوري السعودي موسم 2011 – 2012.

ولكن ما سر توهج نادي نيوم وصفقاته الرنانة، رغم أنه لن يشارك في دوري روشن؟ هذا ما تحاول "إرم نيوز" الإجابة عنه في التقرير التالي:

مشروع عملاق

لا يتوقف طموح نيوم على التواجد في دوري يلو، بل الأمر يمتد لما هو أبعد بعدما تملكت شركة "نيوم" نادي الصقور، وقامت بتغيير الاسم مع هيكلة إدارية شاملة بخلاف أنها خصصت شعارًا جديدًا للنادي.

ولم يقتصر نادي نيوم على كرة القدم فقط، بل يضم النادي 13 لعبة مختلفة من بينها كرة السلة وتنس الطاولة والرياضات القتالية.

ونجح نادي نيوم في الصعود إلى دوري يلو مع أداء متميز بكتيبة من اللاعبين الموهوبين أبرزهم البرازيلي بيتروس لاعب النصر الأسبق والتونسي محمد الصغراوي والغاني صامويل أوسو والبرازيلي تياغو بيريرا والمصري محمد فؤاد.

صفقة شاموسكا

بدأ نادي نيوم الاستفادة من قوته المالية في استقطاب عناصر تساعده في تحقيق أهداف مشروعه وعلى رأسها التعاقد مع مدرب قدير يعلم خبايا الكرة السعودية.

وتعاقد نادي نيوم مع البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، لقيادة الفريق في الموسم المقبل أملاً في اقتناص بطاقة التأهل للدوري السعودي.

وتعد صفقة شاموسكا الأبرز في ميركاتو نيوم؛ لأن المدرب صاحب الـ 58 عامًا تولى قيادة عدة أندية سعودية على رأسها الهلال والفيصلي والشباب والتعاون.

وحقق شاموسكا من قبل لقب كأس الملك مع فريق الفيصلي عام 2021 وهو ما يجعله خيارًا رائعًا بالنسبة لفريق نيوم.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن شاموسكا سيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 5 ملايين دولار في عقد يمتد لموسمين مع مكافأة ضخمة حال التأهل للدوري السعودي في الموسم المقبل.

ميركاتو مميز

نجح نادي نيوم في استقطاب صفقات رنانة من دوري روشن لخوض منافسات دوري يلو في الموسم المقبل.

وتعاقد نيوم مع ثنائي الاتحاد اللاعب البرازيلي رومارينيو بجانب المصري أحمد حجازي في تدعيم رائع لصفوف الفريق.

وانضم أيضًا ألفا سيميدو لاعب غينيا بيساو من نادي الطائي بجانب الحارس مصطفى ملائكة وفهد الحربي ثنائي الفتح ورياض شراحيلي.