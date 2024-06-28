بسبب الهروب الكبير.. رئيس تحرير مجلة الأهلي المصري يعتذر للزمالك

وقال إبراهيم المنيسي عبر بيان نشره بحسابه الشخصي بموقع فيسبوك:" نجد لدينا من الشجاعة والمسؤولية والأمانة ما يكفي للاعتذار عن أي تقدير غير دقيق للموقف الحالي في الأزمة الرياضية الناشبة بالكرة المصرية وهو الموقف الذى عمد معه البعض عن غرض لإذكاء روح التعصب والوقيعة بين أبناء الأسرة الرياضية الواحدة، استغلالًا لموقف أو إثارة لفتنة كنا دائمًا أول من يحذر منها ويتصدى لصناعها.. فلن نكون يومًا في صف من يرمى الملح على الجرح".

وأضاف:" الأهلي الذى بادر مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب بزيارة شقيقه نادى الزمالك والاستقبال الطيب اللائق الذى قدمه مجلس ادارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على نحو يليق بمكانة الناديين وتأثيرهما الكبير فى الحركة الرياضية والجماهيرية، هو دومًا الأهلي الذى يضطلع بدوره القيمي ورسالته التوعوية".