من الأقرب لرئاسة نادي النصر السعودي؟

يقترب عبد الله الماجد من تولي رئاسة مجلس إدارة نادي النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة.

ويشهد النادي العاصمي مرحلة تغييرات واسعة على المستويين الإداري والفني، بالتزامن مع نهاية الموسم الماضي، الذي خيّب تطلعات جماهير النادي، رغم التعاقدات الكبرى التي أبرمها الفريق.

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وتم قبول قائمة عبد الله الماجد بشكل رسمي لخوض انتخابات رئاسة نادي النصر، وتضم في عضويتها:

عبد الله الماجد (رئيسًا)، خالد المالك (نائب الرئيس)، خالد السريهيد، وليد العماري، معن الخميس، تركي التميمي، وزياد وهبي، بينما تم استبعاد بندر الرشود مؤقتًا، بانتظار البت في الطعن المقدم من قبله.

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عبد الله الماجد كان تولّى رئاسة شركة نادي النصر غير الربحية منذ أكتوبر 2024، عقب استقالة إبراهيم المهيدب من المنصب في الـ21 من أغسطس من العام نفسه، وهو ما عزز من مكانته الإدارية داخل أروقة "العالمي".

وخلال فترته، أشرف الماجد على تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2027.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، فإن عبدالله الماجد الأكثر دعمًا وأصواتًا ويليه زياد وهبي.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الماجد حظي بدعم واسع من مختلف الأطراف داخل النادي العاصمي.