ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يعزز صدارته بالفوز على رايو فاليكانو

واصل فريق جيرونا الأداء المتميز الذي يقدمه، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفوزه 2-1 على مضيفه رايو فاليكانو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13.

وتقدم رايو فاليكانو في الدقيقة الخامسة عن طريق ألفارو غارسيا، قبل أن يدرك جيرونا، التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أرتيم دوفبيك.

وفي الدقيقة 65، سجل سافيو، الهدف الثاني لصالح جيرونا.