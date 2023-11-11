ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يعزز صدارته بالفوز على رايو فاليكانو
رفع جيرونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول
واصل فريق جيرونا الأداء المتميز الذي يقدمه، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفوزه 2-1 على مضيفه رايو فاليكانو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13.
وتقدم رايو فاليكانو في الدقيقة الخامسة عن طريق ألفارو غارسيا، قبل أن يدرك جيرونا، التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أرتيم دوفبيك.
وفي الدقيقة 65، سجل سافيو، الهدف الثاني لصالح جيرونا.
ورفع جيرونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب في وقت لاحق مع فالنسيا.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 18 نقطة في المركز التاسع.