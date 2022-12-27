دوري يلو.. العربي يُلمّح إلى "مجاملة" الحكام للأهلي وعدم احتساب 3 ركلات جزاء (شاهد)
وجّه نادي العربي السعودي سهام نقده إلى طاقم حكام مباراته أمام الأهلي التي أُقيمت، اليوم، في الجولة الـ14 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودية "دوري يلو".
وكان الحكم عبدالله زربان أدار مباراة الأهلي ضد العربي وعاونه كل من حسن آل سلام، وعبدالله آل عجيم، كحكمين مساعدين، وعيسى الشقاق حكمًا رابعًا، ومحمد البريدي حكمًا للفيديو، ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.
وكان حكم المباراة قد احتسب ركلة جزاء لصالح العربي في الدقيقة 13، قبل أن يقرر إلغاءها بعد العودة إلى تقنية الـVAR.
كما قام الحكم بإلغاء ركلة جزاء أخرى لصالح العربي في الدقيقة 71، بعد اللجوء إلى تقنية VAR.
وأرفق حساب نادي العربي فيديو لتلك الحالات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وعلق عليه قائلًا: " 3 ركلات جزاء صريحة منها انفراد أمام المرمى، علمًا بأنه لم يتم احتساب ولا واحدة منها".
وكتب نادي العربي أسماء الحكام، قائلًا: "حكم الساحة عبدالله زربان حكم الـ VAR حمد البريدي".
وتعادل الأهلي مع نظيره العربي، سلبًا، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب إدارة التعليم، في إطار منافسات الجولة الـ14 لدوري "يلو" السعودي.
وسعى الأهلي على مدار الشوطين إلى إدراك الفوز، ولكنه واجَّه ندية كبيرة من فريق العربي.
وبهذه النتيجة، وصل الأهلي للنقطة الـ20 محتلًا المركز السادس، حيث خاض حتى الآن 11 مباراة فقط وله 3 مباريات مؤجلة، وحقق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في 5، وخسر مباراة وحيدة، فيما وصل العربي للنقطة 26 محتلًا المركز الثالث، بعد خوضه 14 مواجهة.
وسيلاقي الأهلي نظيره الساحل في المباراة المقبلة، يوم السبت 31 ديسمبر، فيما يحل العربي ضيفًا على العين في 4 يناير المقبل.