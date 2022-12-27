دوري يلو.. العربي يُلمّح إلى "مجاملة" الحكام للأهلي وعدم احتساب 3 ركلات جزاء (شاهد)

وجّه نادي العربي السعودي سهام نقده إلى طاقم حكام مباراته أمام الأهلي التي أُقيمت، اليوم، في الجولة الـ14 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودية "دوري يلو".

وكان الحكم عبدالله زربان أدار مباراة الأهلي ضد العربي وعاونه كل من حسن آل سلام، وعبدالله آل عجيم، كحكمين مساعدين، وعيسى الشقاق حكمًا رابعًا، ومحمد البريدي حكمًا للفيديو، ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.