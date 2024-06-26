استفزَّت جماهير إيطاليا.. نهاية حزينة لحسناء كرواتيا في "يورو 2024"

إذا رأيت صورتها فلا بد أنك تعرفها لو كنت من عشاق كرة القدم، إيفانا نول العارضة الكرواتية التي اشتهرت قبل نحو 10 سنوات في كأس العالم في البرازيل 2014.

لا تمر نول بأفضل أحوالها مؤخرًا بعد خروج منتخب بلادها من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًّا في ألمانيا.

فقد ظهرت في حالة كبيرة من الحزن بعد هدف المنتخب الإيطالي المتأخر في شباك منتخب بلادها، وهو الهدف الذي أخذ كتيبة لوكا مودريتش من الصعود للدور القادم في المركز الثاني إلى مغادرة البطولة من بابها، وترك العارضة الشهيرة في حالة كبيرة من الحزن.