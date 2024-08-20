اتفق نادي فلامنغو البرازيلي، مع الهلال السعودي على بيع ميشيل ديلغادو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت شبكة "غلوبو" البرازيلية تقريرًا قالت فيه إن إدارة الهلال سمحت بالرحيل للاعب ميشيل ديلغادو والعودة إلى الدوري البرازيلي.

وقال ماركوس براز، نائب رئيس نادي فلامنغو لشبكة غلوبو إن ناديه أتم الاتفاق بالفعل مع الهلال، على استقدام ديلغادو.

وأضاف: "سيصل اللاعب إلى البرازيل خلال الأيام القادمة، لتوقيع العقود النهائية".

وأشارت الشبكة إلى أن موعد سفر ميشيل ديلغادو إلى البرازيل سيكون يوم الخميس المقبل.

وأضافت: "سيوقع اللاعب على عقد جديد مع فلامنغو لمدة 4 سنوات ويمتد حتى 2028".

وشارك ميشيل ديلغادو مع الهلال في كأس السوبر السعودي، والذي توج به مع الفريق الأزرق على حساب النصر.