الرقصة "قبل الأخيرة".. فرصة لمسح دموع رونالدو

يبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مشواره التاريخي في بطولة "يورو 2024"، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلعب منتخب بلاده ضد نظيره التشيكي في الجولة الافتتاحية من البطولة.

المنافسة التي يخوضها رونالدو برقم قياسي يصل للمرة السادسة في التاريخ، قد تكون فرصة للبرتغالي لمسح تلك الدموع التي تساقطت من عينيه طوال الأعوام الماضية، سواء مع المنتخب البرتغالي نفسه أم مع النصر السعودي.

فرونالدو عانى في اليورو الماضية، ثم تكررت المعاناة على مستوى أكبر في كأس العالم بعد الخروج أمام المغرب، وزادت أكثر وأكثر بعد خروجه دون بطولات مع النصر في الموسم الثاني له.

ولكن كما أوضحنا فبطولة "يورو 2024" في ألمانيا قد تكون بداية الطريق لمسح دموع النجم البرتغالي، الذي قد يكون يخوض رقصته قبل الأخيرة، إذ تتوقع بعض التقارير تواجده في كأس العالم المقبل في 2026، وأسباب ذلك قادمة فيما يلي: