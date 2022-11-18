القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

يلاقي منتخب مصر منافسه منتخب بلجيكا، اليوم الجمعة، في مباراة ودية في إطار استعدادات رفاق كيفن دي بروين لكأس العالم 2022.

وتقام المباراة على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، وتقام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.