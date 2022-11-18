القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
يلاقي منتخب مصر منافسه منتخب بلجيكا، اليوم الجمعة، في مباراة ودية في إطار استعدادات رفاق كيفن دي بروين لكأس العالم 2022.
وتقام المباراة على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، وتقام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة على قناتي ON Time Sports 1 HD، وأبوظبي الرياضية، وArryadia SD/HD.
وسبق أن تواجه منتخبا مصر وبلجيكا 3 مرات سابقة، كانت ودية، وحقق منتخب مصر الفوز مرتين، مقابل فوز لبلجيكا.
وأولى هذه المباريات كانت في مارس 1999، وفاز منتخب مصر 1/0 بهدف حازم إمام.
أما ثاني المباريات فكانت عام 2005، حيث حقق منتخب مصر الفوز 4/0.
وسجل الرباعية عماد متعب (هدفين)، وأحمد عيد عبدالملك، وحسني عبدربه.
والمباراة الثالثة كانت عام 2018 وفاز منتخب بلجيكا 3/0 سجلها روميلو لوكاكو، وإيدين هازارد، ومروان فيلايني.
ويشارك منتخب بلجيكا في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب كندا والمغرب وكرواتيا.