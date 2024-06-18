ألكاراز يأمل في التعلم من نادال في أولمبياد باريس
قال كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميًا، إنه يتطلع للتعلم من رافائيل نادال، الحائز على 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، عندما يجتمعان في منافسات الزوجي في أولمبياد باريس.
وسيعود ألكاراز (21 عامًا)، الحائز على ثلاث بطولات كبرى، إلى "رولان غاروس" للمشاركة في منافسات الفردي والزوجي في الأولمبياد بعد تتويجه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر.
وفاز نادال بذهبية الفردي في الأولمبياد العام 2008 وذهبية الزوجي العام 2016. وسيلعب اللاعب الإسباني (38 عامًا) في الأولمبياد للمرة الثالثة.
وقال ألكاراز للصحفيين: "لم أتوقع المشاركة في منافسات الزوجي في الألعاب الأولمبية مع رافائيل. إنها لحظة مميزة بالنسبة لي، ولكن بالتأكيد أنا سعيد جدًا بذلك، دعونا نرى كيف ستكون الأمور ولكنه سيكون وقتًا رائعًا.
"بصراحة أشعر أنه سيعلمني كيفية التعامل مع كل شيء، أنا الشاب الذي يحتاج إلى أن ينضج كلاعب وكشخص أيضًا، بالتأكيد ستكون هذه أول دورة أولمبية لي. كل شيء جديد بالنسبة لي لذلك أتمنى أن أتعلم منه الكثير".
وسيغيب نادال عن بطولة ويمبلدون الشهر المقبل للاستعداد للأولمبياد بينما يعود ألكاراز للمنافسة في بطولة كوينز في لندن في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في ويمبلدون الشهر المقبل.
وتقام منافسات التنس في الأولمبياد في الفترة من 27 يوليو إلى الرابع من أغسطس المقبلين.