ألكاراز يأمل في التعلم من نادال في أولمبياد باريس

قال كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميًا، إنه يتطلع للتعلم من رافائيل نادال، الحائز على 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، عندما يجتمعان في منافسات الزوجي في أولمبياد باريس.

وسيعود ألكاراز‭ ‬(21 عامًا)، الحائز على ثلاث بطولات كبرى، إلى "رولان غاروس" للمشاركة في منافسات الفردي والزوجي في الأولمبياد بعد تتويجه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفاز نادال بذهبية الفردي في الأولمبياد العام 2008 وذهبية الزوجي العام 2016. وسيلعب اللاعب الإسباني (38 عامًا) في الأولمبياد للمرة الثالثة.