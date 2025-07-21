ريال مدريد يزرع "هاكر متعصبًا" في لجنة التحكيم الإسبانية (صور)

انضم تشيما ألونسو، أحد أبرز خبراء الأمن السيبراني و"الهاكر" الشهير في إسبانيا، إلى اللجنة الفنية للحكام (CTA) كمستشار للذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي.

وجاء تعيينه، الذي أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، ضمن الهيكل الجديد بقيادة فران سوتو؛ بهدف توظيف أدوات التحليل والأنظمة الآلية في عالم التحكيم.

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لكن هذا التعيين لفت الأنظار لسبب غير تقني، انتماؤه العلني والمعلن لريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد ضغط في وقت سابق، وطالب بضرورة تطوير لجنة الحكام الإسبانية، بعدما تعرض لما وصفه بـ"ظلم تحكيمي خلال الموسم الماضي".

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مشجع مدريدي قديم

في السابق، أعرب ألونسو صراحة عن شغفه بالريال عبر منصات التواصل، وكتب في حسابه على منصة إكس "أنا مدريدي، راؤولي (مشجع لراؤول) وإيكريستا (مشجع لإيكر كاسياس)".

كما نشر رسائل دعم للفريق بعد مباريات حاسمة أو انتقادات لقرارات تحكيمية محددة، بل ووصل الأمر إلى مشاركة صور تُظهر ذلك، منها واحدة بجوار كؤوس دوري الأبطال التي فاز بها النادي، وأخرى من نهائي 2024 في ويمبلي.

وألونسو مهندس حاسوب، وحاصل على ماجستير في نظم المعلومات ودكتوراة في الأمن السيبراني.

كما أسس شركة إليفن باثس، وكان أحد كبار المسؤولين في تليفونيكا، حيث قاد مشاريع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمنصات الرقمية.

ورغم خروجه من اللجنة التنفيذية للمجموعة الاتصالية، لا يزال مرتبطًا بها مهنيًّا.

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وقالت صحيفة "ماركا" إن تعيينه في CTA لا يمنحه سلطة مباشرة على قرارات VAR أو اختيار الحكام، لكنه يضعه في موقع مؤثر عبر أدوات رقمية قد تُشكل مستقبل التحكيم في إسبانيا، بدءًا من أنظمة تنبؤية لتحليل أنماط اللعب، وصولًا إلى خوارزميات تقييم أداء الحكام.

وسيُوظف ألونسو خبرته في بيئات التكنولوجيا الفائقة داخل منظومة ظلت لسنوات خاضعة لمعايير تقليدية.