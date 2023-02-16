بعد رد جمال عارف.. أزمة تغريدة "العتمة" تنتهي بالحذف

ورد جمال عارف الاتحادي على التغريدة برد مثير للجدل أيضًا، قائلًا: "العتمة التي تتكلم عنها أضاءت لك الطريق للوصول إلى دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الألم والمرارة، والعتمة أوصلت العميد الكبير إلى كأس العالم دون أي دعم، ولم يصلها فريقك إلا بعد 14 عامًا بعد الدعم، أي عتمة تتحدث عنها يا هذا؟!".

وانبرت جماهير الاتحاد للدفاع عن ناديها والهجوم على صاحب التغريدة، حيث قال عادل بابكير الصحفي الاتحادي: "محاولة الإسقاط على نادٍ بحجم الاتحاد والتلميح على أنه نادي (عتمة).. أمر مرفوض، امدح لاعبك بطريقتك.. لكن أن تحاول الإساءة لكيان شامخ مدحًا للاعبك هنا نوقفك عند حدك". ورد جمال عارف الاتحادي على التغريدة برد مثير للجدل أيضًا، قائلًا: "العتمة التي تتكلم عنها أضاءت لك الطريق للوصول إلى دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الألم والمرارة، والعتمة أوصلت العميد الكبير إلى كأس العالم دون أي دعم، ولم يصلها فريقك إلا بعد 14 عامًا بعد الدعم، أي عتمة تتحدث عنها يا هذا؟!".