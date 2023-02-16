بعد رد جمال عارف.. أزمة تغريدة "العتمة" تنتهي بالحذف
أثارت تغريدة مشجع للهلال السعودي وصيف بطل العالم للأندية تحدث فيها عن انتقال سعود عبدالحميد من الاتحاد إلى الهلال بانتقاله من "العتمة إلى النور" الكثير من الجدل والخلاف بين جماهير الناديين لدرجة دفعت الناقد الرياضي جمال عارف وعضو الاتحاد السعودي للإعلام للرد.
وأثارت تغريدة المشجع الهلالي تحت حساب "أخبار الهلال" على "تويتر" الكثير من ردود الأفعال من جماهير "العميد" والأندية الأخرى، حيث قال: "رحلة سعود.. الانتقال من العتمة إلى النور" مع صورة للاعب بقميص الهلال وهو يسير من الظلام نحو النور تحت ضوء القمر"، وذلك في إشارة إلى تحقيق البطولات مع الهلال منذ انتقاله له عكس مسيرته مع الاتحاد.
ورد جمال عارف الاتحادي على التغريدة برد مثير للجدل أيضًا، قائلًا: "العتمة التي تتكلم عنها أضاءت لك الطريق للوصول إلى دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الألم والمرارة، والعتمة أوصلت العميد الكبير إلى كأس العالم دون أي دعم، ولم يصلها فريقك إلا بعد 14 عامًا بعد الدعم، أي عتمة تتحدث عنها يا هذا؟!".
وانبرت جماهير الاتحاد للدفاع عن ناديها والهجوم على صاحب التغريدة، حيث قال عادل بابكير الصحفي الاتحادي: "محاولة الإسقاط على نادٍ بحجم الاتحاد والتلميح على أنه نادي (عتمة).. أمر مرفوض، امدح لاعبك بطريقتك.. لكن أن تحاول الإساءة لكيان شامخ مدحًا للاعبك هنا نوقفك عند حدك". ورد جمال عارف الاتحادي على التغريدة برد مثير للجدل أيضًا، قائلًا: "العتمة التي تتكلم عنها أضاءت لك الطريق للوصول إلى دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الألم والمرارة، والعتمة أوصلت العميد الكبير إلى كأس العالم دون أي دعم، ولم يصلها فريقك إلا بعد 14 عامًا بعد الدعم، أي عتمة تتحدث عنها يا هذا؟!".
ودافعت جماهير الاتحاد عن ناديها والهجوم على صاحب التغريدة، حيث قال عادل بابكير الصحفي الاتحادي: "محاولة الإسقاط على نادٍ بحجم الاتحاد والتلميح على أنه نادي (عتمة).. أمر مرفوض، امدح لاعبك بطريقتك.. لكن أن تحاول الإساءة لكيان شامخ مدحًا للاعبك هنا نوقفك عند حدك".
وقال الصحفي عدنان جستينة: "موقف رائع ومشرف أراه من جماهير الهلال وقد ألغت متابعتها لأحد الحسابات المضللة والمغرضة التي انكشف حقيقة ميولها، وغايتها الإساءة للعلاقة المتميزة حاليًا بين إدارتي الاتحاد والهلال وجماهيرهما، والإلغاء سيستمر واحدًا تلو اللآخر، تأديبًا لكيلا لا يعود لهذا التضليل".
وأضاف جستينة عبر حسابه على تويتر: "أطالب إدارة الهلال بموقف جادٍ وصارم من أحد المواقع المضللة التي تدّعي أنها هلالية، بينما موقع مندس ويعمل لحسابات أحد الأندية التي تكره الهلال، والمشجع الهلالي غير راضٍ عما ينشر في هذا الموقع، وسكوت إدارة الهلال عنه سيكون له تأثير سلبي على المشجع وعلى علاقة النادي بالأندية والجهات الأخرى".
وبعد حذف هذه التغريدة المثيرة للجدل ردَّ جمال عارف، قائلًا: "طالما تم حذف تغريدة (العتمة) بدوري قمت بحذف ردي على التغريدة، ويبقى الاحترام قائمًا بين الكبيرين الاتحاد والهلال".
وخسر الهلال في نهائي كأس العالم للأندية في المغرب أمام ريال مدريد 5-3، يوم السبت الماضي، ليحصد فضية المونديال، حيث أحرز كل من فينيسيوس جونيور، وفيدريكو فالفيردي، هدفين كما هزَّ كريم بنزيما الشباك ليفوز ريال مدريد على الهلال.
وأصبح الهلال أول فريق سعودي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وكاد أن يصبح أول نادٍ من آسيا يتوج باللقب.