تطورات مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع كانتي

يُذكر أن نغولو كانتي قد انضم إلى تشيلسي، في 2016، قادمًا من ليستر سيتي.

ولعب كانتي مع تشيلسي 269 مباراة سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 16، من 2016 وحتى الآن.

فاز كانتي مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي.

وخاض كانتي 9 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم، إذ غاب بسبب الإصابات، بواقع 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.