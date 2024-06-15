أحمد سليمان يصدم جماهير الزمالك بالحقيقة الموجعة
وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صدمة قوية لجماهير فريقه بعد الكشف عن المبلغ المطلوب من أجل حل أزمة خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، والذي حصل على حكم بالحصول على مستحقاته المتأخرة؛ ما تسبب في إيقاف قيد الفريق الأبيض من قبل "فيفا".
وحصل المغربي خالد بوطيب على حكم نهائي من المحكمة الرياضية، بأحقيته في الحصول على قيمة مستحقاته لدى الزمالك، وهو ما تسبب في إيقاف القيد، لحين سداد المستحقات.
وتواصل مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الماضية مع خالد بو طيب والمحامي الخاص به من أجل حل الأزمة، إلا أن طلب الأبيض قوبل بالرفض، ولم يفقد مسؤولو الأبيض الأمل في حل الأزمة.
وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "إحنا بيتلعب بينا بالشكاوى، أرسلنا لخالد بوطيب من أجل فتح باب التفاوض لحل الأزمىة ولكن يتم الضغط علينا من ناس أخرى لأنه يريد أمواله كلها، خلاص خلي القيد واقف، ماذا سنفعل، من أين سأتي بـ4 ملايين دولار لدفعها للاعب مرة واحدة؟ من يوم ما حضر مجلس حسين لبيب لم نفتعل أي مشكلة مع أي أحد".
وذكرت تقارير أخيرة أن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، قدم عرضا جديدا لمحامي اللاعب المغربي، يتضمن تقسيط الغرامة على 4 دفعات، وأن يحصل مجلس الزمالك على مخالصة كتابية بتوقيع اللاعب لتقديمها إلى الفيفا لرفع القيد عن الأبيض.
وكشفت التقارير أن اللاعب والمحامي الخاص به رفضا عرض الزمالك وطلبا الحصول على المبلغ، على قسطين، وفى مدة لا تزيد على الستة أشهر وهو ما رفضه النادي، وعرضوا السداد على 3 أقساط.
وقد تسبب هذه المشكلة استمرار غلق باب القيد أمام النادي الأبيض ما يمنعه من إبرام صفقات قوية في الميركاتو المقبل.
وعلى صعيد الدوري المصري، يستعد الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، مساء الإثنين المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين.
فاز فريق الزمالك على منافسه سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة.
ويحتل فريق الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل بـ4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.