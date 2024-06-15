أحمد سليمان يصدم جماهير الزمالك بالحقيقة الموجعة

وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صدمة قوية لجماهير فريقه بعد الكشف عن المبلغ المطلوب من أجل حل أزمة خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، والذي حصل على حكم بالحصول على مستحقاته المتأخرة؛ ما تسبب في إيقاف قيد الفريق الأبيض من قبل "فيفا".

وحصل المغربي خالد بوطيب على حكم نهائي من المحكمة الرياضية، بأحقيته في الحصول على قيمة مستحقاته لدى الزمالك، وهو ما تسبب في إيقاف القيد، لحين سداد المستحقات.

وتواصل مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الماضية مع خالد بو طيب والمحامي الخاص به من أجل حل الأزمة، إلا أن طلب الأبيض قوبل بالرفض، ولم يفقد مسؤولو الأبيض الأمل في حل الأزمة.