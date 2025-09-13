بلايلي والتعاقدات الفاشلة.. 4 أسباب للبداية الكارثية للترجي بالدوري التونسي

فجّر الترجي التونسي موجة قوية من الغضب في أوساط جماهيره بعد السقوط في الخسارة الأولى خلال الموسم الجديد وذلك أمام الملعب التونسي (1 ـ 0) في الجولة الخامسة من المسابقة.

وأثار بطل الدوري 34 مرة وحامل اللقب في الموسم الماضي العديد من الهواجس والشكوك بين مشجعيه وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في دوري أبطال إفريقيا بخوض منافسات الدور التمهيدي الأول الأسبوع المقبل.

وجاءت خسارة الترجي بمثابة الضربة الجديدة لحظوظ الفريق، لا فقط في الدفاع عن لقبه بطلا للمسابقة المحلية، وإنما في استعادة مكانته كواحد من الأندية المنافسة على الألقاب الإفريقية خصوصا أن أداء فريق المدرب ماهر الكنزاري بدا محبطا ومثيرا للكثير من الشكوك حول جاهزية الفريق.

أخبار ذات علاقة هدف مثير وضربة جزاء ملغاة.. حكم مباراة الترجي والملعب التونسي يفجر ضجة جديدة

وجمع الترجي 8 نقاط حتى الآن من انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة ليخسر في 5 جولات 7 نقاط كاملة أبعدته عن الصدارة ومنحته فقط المركز الخامس حتى الآن.

وتقف 4 عوامل أساسية وراء البداية الكارثية للترجي في الموسم الجديد والتي قد لا تنتهي تداعياتها إلا بقرارات جديدة في الفترة القليلة المقبلة:

تعاقدات مثيرة للشكوك

وتبدو مسيرة الترجي خلال أول 5 جولات متعثرة منذ البداية إذ سقط الفريق في فخ التعادل منذ البداية أمام مستقبل قابس ثم حصل على نقطة أخرى من تعادله أمام ضيفه الاتحاد المنستيري (1 ـ 1).

وتدارك الترجي بدايته الصعبة بانتصارين اثنين على التوالي أمام كل من شبيبة القيروان (4 ـ 0) ومستقبل سليمان (2 ـ 0) قبل أن يسقط من جديد في فخ النتائج السلبية اليوم السبت.

وتقف التعاقدات المثيرة للشكوك في الترجي وراء البداية الصعبة بحسب أغلب جماهير الفريق التي حملت رئيس النادي حمدي المدب مسؤولية البداية الصعبة.

وترى جماهير الترجي أن التعاقد مع لاعبين من الصف الثاني مثل أحمد بوعصيدة وإبراهيما كايتا وكسيلة بوعالية ويونس راشد لن يذهب بالفريق بعيدا لا في الدوري المحلي ولا في المسابقة الإفريقية.

أخبار ذات علاقة الملعب يلحق الخسارة الأولى بالترجي وتعادل محبط للنجم .. ترتيب الدوري التونسي

بلايلي: كثير من البطاقات قليل من الأهداف

لا ينكر أي من المتابعين والفنيين القيمة الكروية للنجم الجزائري يوسف بلايلي الذي ساهم في كل ألقاب الترجي في الموسم الماضي ولكن اللاعب الذي يخوض موسمه الثاني مع الفريق أثار الكثير من الهواجس وفجر أيضا غضب أنصار الترجي بعد أداء صاخب ومضطرب هذا الموسم.

يحصل بلايلي على الكثير من البطاقات الصفراء والتي كان آخرها اليوم أمام الملعب التونسي ، وفي المقابل لم تكن إضافته كبيرة للترجي نتيجة غياب التركيز والانشغال بالمشادات تارة مع المنافس وتارة أخرى مع الحكام.

أخبار ذات علاقة الترجي وبلايلي خارج السرب.. فوارق شاسعة بين أجور لاعبي أندية الدوري التونسي

ويعيب الكثير من مشجعي الترجي على لاعب فريقهم كثرة حصوله على البطاقات الصفراء التي حدت من مستواه وأبعدته عن جاهزيته الذهنية حيث غاب الموسم الماضي عن أغلب المباريات الحاسمة نتيجة الإيقاف.

الكنزاري: هل انتهت مهمته؟

بجانب اللاعبين، يحمل الكثير من الملاحظين المدرب ماهر الكنزاري جانبا كبير من مسؤولية إخفاق الترجي في تحقيق بداية تليق بالأبطال، وتليق خاصة بفريق حقق نتائج مرضية في كأس العالم للأندية 2025.

ويمكن القول إن التعادل في مباراتين ووخسارة مباراة واحدة يحملان بصمة واضحة في تكتيك واختيارات ماهر الكنزاري الذي يعيب عليه الكثيرون سوء اختياراته خاصة في الخط الهجومي على الرغم من أن الفريق لا يضم بالفعل لاعبين مؤثرين وقادرين على قيادة الفريق نحو تحقيق نتائج لافتة هذا الموسم.

ووفقا لمصادر قريبة من الترجي، ينتظر أن يجتمع رئيس النادي حمدي المدب مع ماهر الكنزاري لتقييم النتائج في أول 5 جولات ووضع المدرب أمام مسؤولياته ولو أن المصادر ذاتها نفت تفكير إدارة النادي في اتخاذ قرار حاسم حول مستقبل جهازه الفني.

ابتعاد الرجل القوي

شهدت أسوار الترجي التونسي في الفترة الماضية ابتعادا تدريجيا لرئيس النادي حمدي المدب الذي يوصف بأنه الرجل القوي داخل الفريق وفي مسيرة بطل إفريقيا 4 مرات.

ويعتبر بعض المقربين من المدب أنه قرر اتخاذ خطوة إلى الوراء في نشاطه اليومي مع الترجي بناء على نصائح أطبائه فيما لم تستبعد المصادر ذاتها تفكير المدب في تعيين مدير تنفيذي للفريق والاكتفاء بدوره في تمويل الصفقات ومتابعة النادي ماديا.

وساهم ابتعاد رئيس الترجي عن أجواء الفريق ونشاطه اليومي ولو بشكل غير مباشر في تراجع النتائج وحصول الفريق على 8 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة حتى الآن.

ويلعب الترجي الجولة المقبلة أمام نجم المتلوي يوم الثلاثاء القادم قبل أن يبدأ مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نادي "أس فان" من النيجر يوم 20 من الشهر الجاري.