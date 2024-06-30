بعد الخروج من يورو 2024.. الاتحاد الإيطالي يحسم رسميًّا مصير سباليتي

وأضاف: "المسؤولية تقع دائمًا على عاتق المدير الفني، أنا من يتخذ القرارات، غابرييلي غرافينا (رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم) دائمًا ما تصرف معي بشكل جيد للغاية، سنتحدث ونرى ما سيحدث، المدربون كلهم مسؤولون عن النتائج".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: "لقد تحدثنا مع المدرب، وأنا شخص عملي للغاية، لا يمكننا التخلي عن مشروع طويل الأجل بعد بضعة أشهر فقط، نحن بحاجة إلى إجراء تغييرات في نهجنا. ويجب أن ننمو جميعًا. فعندما تسقط، يجب أن تنهض بقوة المشروع والعمل الجاد. أنا أواجه المشاكل مباشرة ولا أتهرب من المسؤوليات. لا يمكننا اتخاذ إجراءات قد تسبب ضررًا أكبر. لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي، ولكننا نعالجها من خلال مشروع طويل الأجل".

وتابع: "سباليتي يحظى بثقتنا، وفي غضون 60 يومًا، سيبدأ تحدٍ جديد، ولا يمكننا أن نتوقع من إيطاليا أن تنتج فجأة لاعبين مثل مبابي أو كريستيانو رونالدو أو ميسي، ويجب أن نرعى المواهب التي لدينا. وقد تأهلت جميع فرق الشباب لدينا إلى المراحل النهائية. وقد أظهر اللاعبون التزامًا كبيرًا، ولكننا بحاجة إلى رؤية النتائج".