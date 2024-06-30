بعد الخروج من يورو 2024.. الاتحاد الإيطالي يحسم رسميًّا مصير سباليتي

بعد الخروج من يورو 2024.. الاتحاد الإيطالي يحسم رسميًّا مصير سباليتي
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًّا بقاء لوتشانو سباليتي في منصبه كمدرب للمنتخب حتى نهاية مونديال 2026، رغم الخروج المبكر من بطولة "يورو 2024".
وتولى سباليتي المهمة بدءًا من نهاية 2023 خلفًا لروبرتو مانشيني الذي رحل لتدريب منتخب السعودية.
وشهد ملعب برلين الأولمبي خروج "الآتزوري" من منافسات يورو 2024 يوم السبت، بخسارة 0-2 أمام سويسرا.
وتعرَّض الجيل الحالي للمنتخب الإيطالي لانتقادات حادة، ليس بسبب الخروج من قِبل سويسرا، ولكن لتقديم مستويات فقيرة في أغلب فترات البطولة، جاءت ذروتها في مباراة الخروج ذاتها.
وأقر لوتشيانو سباليتي بمسؤوليته عن الخروج المبكر من يورو 2024، خلال مباراة ثمن النهائي وعلى مدار المشوار في المسابقة بالكامل.
وأضاف: "المسؤولية تقع دائمًا على عاتق المدير الفني، أنا من يتخذ القرارات، غابرييلي غرافينا (رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم) دائمًا ما تصرف معي بشكل جيد للغاية، سنتحدث ونرى ما سيحدث، المدربون كلهم مسؤولون عن النتائج".
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: "لقد تحدثنا مع المدرب، وأنا شخص عملي للغاية، لا يمكننا التخلي عن مشروع طويل الأجل بعد بضعة أشهر فقط، نحن بحاجة إلى إجراء تغييرات في نهجنا. ويجب أن ننمو جميعًا. فعندما تسقط، يجب أن تنهض بقوة المشروع والعمل الجاد. أنا أواجه المشاكل مباشرة ولا أتهرب من المسؤوليات. لا يمكننا اتخاذ إجراءات قد تسبب ضررًا أكبر. لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي، ولكننا نعالجها من خلال مشروع طويل الأجل".
وتابع: "سباليتي يحظى بثقتنا، وفي غضون 60 يومًا، سيبدأ تحدٍ جديد، ولا يمكننا أن نتوقع من إيطاليا أن تنتج فجأة لاعبين مثل مبابي أو كريستيانو رونالدو أو ميسي، ويجب أن نرعى المواهب التي لدينا. وقد تأهلت جميع فرق الشباب لدينا إلى المراحل النهائية. وقد أظهر اللاعبون التزامًا كبيرًا، ولكننا بحاجة إلى رؤية النتائج".