الموعد والقنوات لمباراة الاتحاد والنصر في كلاسيكو الدوري السعودي

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة الكلاسيكو التي تجمع بين الاتحاد حامل اللقب وضيفه النصر، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويسعى كل فريق للانفراد بصدارة الترتيب بعد انطلاقة مثالية حقق خلالها الفريقان العلامة الكاملة.

النصر يدخل اللقاء وهو صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن بتسجيل 12 هدفًا، إلى جانب صلابة دفاعية لم تهتز شباكه غير مرة واحدة فقط، في انعكاس واضح لبصمة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ويعتمد العالمي على تألق ثنائي البرتغال جواو فيلكس متصدر الهدافين بخمسة أهداف، وقائده كريستيانو رونالدو.

على الجهة الأخرى، عانى الاتحاد دفاعيًا في أول جولتين بعدما استقبل أربعة أهداف أمام الأخدود والفتح، لكنه نجح في استعادة توازنه بتحقيق فوز نظيف على النجمة، ليؤكد قدرته على المنافسة مجددًا تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر والقنوات الناقلة

تقام مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة 90:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

وستُبث المباراة على قناة Thmanyah 1 HD.