كشف مصدر بالنادي الأهلي المصري حقيقة أنباء التفاوض مع اللاعب الفرنسي ليفين كورزاوا نجم باريس سان جيرمان السابق.

وأشار تقرير نشره موقع "فوت ميركاتو" إلى أن الأهلي المصري دخل في مفاوضات للتعاقد مع الفرنسي كورزاوا عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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وأكد مصدر في الأهلي لـ"إرم نيوز" أنه لا صحة لهذه الأنباء موضحًا أن كورزاوا خارج حسابات الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الأهلي اقترب بالفعل من حسم صفقة جديدة لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الموسم المقبل.

وأكد أن الأهلي توصل لاتفاق شبه نهائي لضم المغربي جمال الشماخ ظهير أيسر حسنية أغادير، ويتبقى فقط بعض الأمور التعاقدية مع إدارة ناديه.

وأوضح أن الأهلي استقر على تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين أجانب في الموسم المقبل في مراكز الظهير الأيسر والجناح ورأس الحربة.

وتعاقد الأهلي المصري حتى الآن مع يوسف أيمن مدافع منتخب قطر ونادي الدحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بأحقية الشراء.

وأبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رغبته في تدعيم صفوفه ببضع صفقات، كما انتقد أداء ملف التعاقدات في المؤتمر الصحفي عقب لقاء المقاولون الأخير بالدوري المصري.