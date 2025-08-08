ليفربول يكشف حقيقة رحيل داروين نونيز إلى الهلال السعودي

تحدّث المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لأول مرة عن رحيل لاعبه الأوروغوياني داروين نونيز بعد ارتباط اسمه بنادي الهلال السعودي.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل لقاء كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية المقرر بعد غدٍ الأحد:" قد يرحل داروين بالتأكيد عن صفوف ليفربول، ولكن حتى الآن هو لاعب في الفريق ولم يتم توقيع العقود".

وأضاف:" علينا الانتظار حتى يتم حسم الصفقة، وسيتم إعلانها، ولكن حتى الآن هو لاعب في ليفربول".

وأشار إلى أنه لا يريد الحديث عن لاعبين خارج صفوفه فريقه رداً على سؤال حول مفاوضات التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل الإنجليزي.

وتحدث سلوت عن مأساة رحيل لاعبه البرتغالي ديوغو جوتا، مؤكداً أن وفاة الأخير، في شهر يوليو الماضي، أثرت على الجميع داخل ليفربول، كما وجه خالص العزاء لأسرته وأصدقائه.

وعن مباراة كريستال بالاس، قال مدرب ليفربول:" إذا كان بإمكانك بدء الموسم بفرصة الفوز بلقب، فأنت عادة بحاجة إلى لعب العديد من المباريات للتتويج، ولكن لسوء الحظ سنواجه فريقاً قوياً، ووجدنا صعوبة في الفوز عليه في الموسم الماضي".

وأكد سلوت أن هناك حلولاً يملكها فريقه لقيادة خط الدفاع في مباراة كريستال بالاس سواء إندو أو ريان غرافبيرش، موضحاً أن جو غوميز يعاني إصابة طفيفة، وسيعود قريباً.