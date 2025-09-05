حكيمي وصلاح ومبابي بتصفيات كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب المغربي اليوم الجمعة مباراة هامة في تصفيات منطقة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك عندما يستضيف منتخب النيجر في الجولة السابعة على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ويتطلع منتخب أسود الأطلس إلى أن يكون أول منتخب إفريقي يبلغ النهائيات وذلك في حال فوزه على النيجر وعدم انتصار منتخب تنزانيا على مضيفه الكونغو في الجولة السابعة اليوم.

وفي التصفيات الإفريقية، يستأنف منتخب مصر مشواره بملاقاة إثيوبيا في القاهرة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة ويحتاج للفوز ليصبح على بعد خطوة من التأهل.

أما في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026، فسيكون المنتخب الفرنسي أمام مهمة لا تبدو سهلة عندما يواجه أوكرانيا، في حين تلعب إيطاليا مع إستونيا وكرواتيا مع جزر الفارو.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

تصفيات كأس العالم ـ أوروبا:

إيطاليا ـ إستونيا ـ الساعة 9:45 مساء beIN SPORTS 2

فرنسا ـ أوكرانيا ـ الساعة 9:45 مساء beIN SPORTS 1

جزر الفارو ـ كرواتيا ـ الساعة 9:45 مساء beIN SPORTS 3

تصفيات كأس العالم ـ إفريقيا

المغرب ـ النيجر ـ الساعة 10:00 مساء ـ SSC Extra 1 HD

مصر ـ إثيوبيا ـ الساعة 10:00 مساء ـ SSC1 HD

السنغال ـ السودان الساعة 10:00 مساء ـ SSC 2 HD